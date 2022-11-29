中石油轉型進軍電池業 瞄準製造、銷售、充電設施營運

中國國企中石油，也加入電池製造賽道。（路透）

中國國企中石油 也加入電池製造賽道。據中國國家企業信用信息公示系統顯示，中油綠電新能源有限公司於近日成立，法定代表人為張濛，註冊資本人民幣6000萬元（約832.34億美元），經營範圍包括電池製造、電池銷售及電動汽車 充電基礎設施營運等。

另在股東訊息欄上顯示，該新公司由中國石油天然氣股份有限公司、上海啓源芯動力科技有限公司、上海玖行能源科技有限公司共同持股。

值得注意的是，在其經營範圍內容，包括電池銷售、機械設備銷售、機械設備租賃、電池製造、蓄電池租賃、電池零配件生產、機動車充電銷售。代表中石油也將進軍電池製造業務。

中石油作為傳統能源產業，在綠色轉型、燃油車逐步退場與新能源汽車銷售增長趨勢下，頻布局電池產業。比如今年9月，中國「兩桶油」中石油、中石化與上汽集團、寧德時代、上海國際汽車城共同投資 上海捷能智電，主營換電相關業務，中石油當時稱，到「十四五」末期，公司將建設充換電站1,000座以上。

除了換電業務外，中石油旗下崑崙好客有限公司在10月底發布整車銷售和汽車後服務業務招商公告，計畫憑藉2萬多座加油站便利店的渠道優勢來進行新能源車的相關服務，這也意味著中石油即將入局汽車銷售領域。

而另一桶油「中石化」去年也宣布，將在2025年之前建設5000座智慧充換電站，同時，中石化與蔚來汽車合作建設的全球首座全智慧換電站也正式投運。

新能源車在官方支持下成為當前火紅產業，其衍伸出來的電池、充電與儲能等吸引許多企業加入。