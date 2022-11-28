高盛估中國清零政策明年Q2結束 但也可能混亂提前退場

北京民眾參與「白紙抗議」活動，不滿當局高壓實施新冠封控措施。（路透）

高盛 集團表示，中國可能會在明年4月前結束新冠清零政策，較先前預期提前，而且會有一些機率是「失序混亂地」（disorderly）退場。值此之際，中國政府緊縮防疫封控措施，已使得全國一些地方爆發抗議活動。

高盛首席中國經濟學家閃輝（Hui Shan）在27日晚間一份報告中表示，預料中國在明年第2季之前重新開放的機率為30%，「中央政府可能很快必須在更多封鎖與更多新冠疫情 爆發之間做選擇」。當地政府一直難以在控制疫情擴散，同時遵守強制要有更目標性的近期措施之間「迅速取得平衡」。

中國經濟已受到新冠清零政策影響，日益嚴苛的控制限制了民眾的行動能力與商業活動，衝擊經濟成長。在上海、北京等主要城市，周末期間已出現相關抗議活動。

德國 商銀和其他金融機構的經濟分析師都提到，中國民眾對新冠清零政策「日益不滿」，使得當局面臨壓力。德國商銀經濟學家在28日的報告中說：「當前情勢凸顯出中國在面對維持新冠清零，同時試圖實施較不嚴苛措施之間面臨挑戰。」

閃輝表示，惡化的疫情讓高盛對中國第4季經濟成長預估構成下行風險。該銀行預測中國今年國內生產毛額（GDP）成長3%，略低於彭博資訊訪調經濟分析師的3.3%成長率共識預測。

閃輝在報告中說，雖然中國有機會提前重新開放，但高盛仍預估明年第2季退出新冠清零政策是可能性最高的，機率達60%左右。