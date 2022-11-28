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中芯集成IPO籌資17億美元 通過上交所科創板審議 可望半年內掛牌

記者黃雅慧／綜合報導
中芯集成IPO案日前通過上交所科創板上市委會議。（ 記者林宸誼／攝影）
中芯集成IPO案日前通過上交所科創板上市委會議。（ 記者林宸誼／攝影）

中芯集成IPO案日前通過上交所科創板上市委會議，擬募資人民幣125億元（約17.4億美元），預估在六個月之內完成上市手續。

目前，公司第一大股東為紹興市越城基金，第二大股東為中芯國際，分別持股22.7%與19.57%，且公司無實際控制人。有觀點認為，在半導體周期下行、下游需求減少之下，中芯集成能否獲利是考驗。

中芯集成為大陸規模最大的微機電（MEMS）晶圓代工企業，主要從事MEMS和功率元件等領域的晶圓代工及封裝測試業務。

中芯集成廣為人知在於其與中芯國際千絲萬縷的關係，其自誕生之日仰賴中芯國際來自人力、財力與專利授權等各方面幫助。其前身為中芯有限，由越城基金、中芯控股和盛洋電器於2018年3月共同出資設立。且在成立之初，依據與紹興地方政府簽署的合作協議，中芯國際向該公司轉讓資產、許可技術、提供代採代加工、技術團隊等方面的支持。

值得注意的是，中芯集成這次IPO吸引地方國資、產業資本、行業龍頭等各路資金的追捧。不過公司目前在技術專利、訂單客戶等方面多依賴中芯國際，加上公司目前無實控人，也讓外界對該公司獨立經營能力持疑。加上半導體周期下行、下游需求減少的背景下，能否如該公司在招股書所說的預計在2026年實現獲利有待驗證。

據招股書顯示，中芯集成因前期研發投入、固定資產折舊金額高導致連年虧損。在2019年至2021年及2022年1-6月等三年半內，中芯集成虧損達人民幣39.5億元（約5.5億美元）。

此外，中芯集成毛利率連續三年半為負。報告期內公司毛利率分別為-179.96%、-94.02%、-16.4%及-1.66%；而同期同行可比公司的毛利率均值分別為23.28%、23.16%、29.38%、30.03%。

儘管未實現獲利、毛利率為負，中芯集成仍對未來充滿信心。據公司測算，在公司不進行其他資本性投入增加生產線的前提下，則預計公司2026年可實現獲利。

據Chip Insights發布的「2021年全球專屬晶圓代工排行榜」，中芯集成的營業收入排名全球第15，中國第五；另據賽迪顧問發布的「2020年中國MEMS製造白皮書」，中芯集成在營收能力、品牌知名度、製造能力、產品能力四個項目的綜合能力在中國MEMS代工廠中排名第一。

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