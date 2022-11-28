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中國房企與評級機構 掀分手潮

記者黃雅慧／綜合報導

中國房企與評級機構迎來分手潮。綜合媒體報導，2021年下半年至今，標普、惠譽和穆迪這三大國際評級機構，至少撤銷70家中國房企的評級。以穆迪為例，據21世紀經濟報導，百強房企中，有32家已與之「分手」。

近日，中國房產巨頭碧桂園跟上分手潮引關注。標普8日發布報告稱，應碧桂園要求，撤銷其發行人信用評級。次日惠譽也宣布，經與惠譽友好協商，碧桂園主動撤銷其信用評級。

10月開始的新一波分手潮，幾乎都是中國房企主動出擊。真正導火線可能在於，房企評級被接連下調。這三大評級機構具權威性和壟斷性，下調房企評級的威力巨大。一是直接影響市場信心，導致房企股票債券價格大幅下跌；二是增加房企境外融資的難度；更重要的是，還加速了存量債務到期，使得房企債務違約規模愈來愈大，形成惡性循環。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水認為，目前評級機構對於房企融資基本沒有幫助，避免疲於應對評級下調的輿情，減輕維護評級負擔，專心處理債務，主動撤銷評級是房企較佳的選擇。

一般而言，房企要發行美元債，無法繞過三大國際評級機構。以穆迪而言，2021年百強房企中有58家與穆迪建立合作關係。在銷售排行前十強中，除了央企招商蛇口之外，其餘九家都在穆迪客戶名單上。

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