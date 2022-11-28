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北京冬奧帶動 中國冰雪產業看俏

財經新聞組／綜合報導
中國冰雪產業未來可期。圖為吉林省大力發展冰雪產業，讓「冬閒」變「冬忙」；「冰雪經濟」正成為當地鄉村振興新引擎，拓寬村民雪季致富路徑。(新華社 )
中國冰雪產業未來可期。圖為吉林省大力發展冰雪產業，讓「冬閒」變「冬忙」；「冰雪經濟」正成為當地鄉村振興新引擎，拓寬村民雪季致富路徑。(新華社 )

以「聚焦後奧運·推動冰雪產業國際合作」為主題的2022中國（河北）國際冰雪產業發展大會日前在河北石家莊開幕。與會者普遍認為，北京冬奧會和冬殘奧會的成功舉辦，給冰雪產業發展提供了巨大市場空間，後冬奧時代中國冰雪產業未來可期。

新華社報導，國際奧委會副主席小薩馬蘭奇在視訊致詞中表示，中國將在奧運遺產可持續利用方面樹立世界典範。北京市從2008奧運會到2022冬奧會一路走來，已成為向世界弘揚奧林匹克精神的中流砥柱。河北省張家口市作為舉辦了大多數雪上項目賽事的城市，冰雪產業在這裡蓬勃發展，與冰雪相關的旅遊業也蒸蒸日上。

在25日舉行的大會開幕式上，涉及冰雪、文旅、農業、大數據、大健康、裝備製造、人工智能等領域的22個重點項目線上集中簽約，總金額人民幣302億元（約42億美元）。

在北京冬奧會的帶動下，中國群眾參與冰雪運動的熱情高漲。以河北省為例，目前河北全省已建成滑雪場109座、滑冰場202座，實現省市縣三級滑冰場館全覆蓋。據統計，目前河北冰雪運動參與人數已達近3500萬人。

冰雪運動已不再是中國北方的專屬，南方各類室內冰雪運動場館和培訓機構大量湧現，大江南北的青少年紛紛參與冰雪運動。

國際雪聯主席約翰·埃利亞施表示，中國通過籌辦冬奧會，成功帶動3億人參與冰雪運動，推進冰雪產業飛速發展，推動冰雪運動從小眾轉向大眾，從區域推廣全中國，從冬季擴至全年。

「中國冰雪產業未來可期。」約翰·埃利亞施表示，今後國際雪聯將不斷參與北京冬奧遺產轉化利用，廣泛引入國際頂級賽事到張家口崇禮等城市，開展大眾滑雪普及推廣活動。

河北省北部的張家口、承德地區冬季降雪量大、存雪期長，是中國最具優勢的滑雪地域之一。

作為2022年冬奧會雪上項目主要競賽場地之一，崇禮已建成太舞、富龍、雲頂等多家大型滑雪場，以及多個配套齊全的冰雪小鎮，形成了極具吸引力的河北冬季旅遊產品。

為加速釋放後冬奧時代冰雪旅遊紅利，河北省文化和旅遊廳推出了冬季遊崇禮的十大冰雪優惠產品包，包括住溫泉酒店，看雪如意、打樹花表演等。同時還推出了「冬奧雪國，激情之巔」「海濱溫泉，山海盛宴」等10條冰雪旅遊精品線路，邀請廣大遊客冬季到河北暢享冰雪之美。

昔日冰天雪地的「冷資源」正逐步釋放出經濟發展的「熱效應」。中國貿促會會長任鴻斌表示，借助北京冬奧會帶來的發展契機，中國冰雪產業乘勢而上，不斷加強數位賦能、科技賦能、文化賦能，盤活了會展、旅遊、裝備、賽事等冰雪產業全業態，未來將努力做好「冰雪+」文章，把奧運效應轉化為新的經濟增長極。

北京冬奧 滑雪 奧運

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