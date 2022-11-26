我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

中國個人養老金制度 36城市先行上路

記者林宸誼／綜合報導
中國個人養老金制度實施在即。（取材自中國政府網）
中國個人養老金制度實施在即。（取材自中國政府網）

中國人力資源社會保障部25日宣布，個人養老金制度啟動實施，在北京、上海、廣州、西安、成都等36個先行城市，可透過國家社會保險公共服務等平台建立個人養老金帳戶，並透過商業銀行開立個人養老金資金帳戶。

新華社報導，兩個帳戶開立後，就可向資金帳戶繳費、購買個人養老金產品，年繳納上限人民幣1.2萬元（約1678美元），繳費即可享受稅費優惠。可購買包括儲蓄存款、理財產品、商業養老保險和公募基金等，具體金融產品將由金融監管部門確定並公布產品名單。

中央財經大學社會保障研究中心主任褚福靈表示，簡單的說，個人養老金就是存一筆錢，作為基本養老保險的補充，到退休的時候又多了一個養老金來源，至於限制繳納金額，主要是為了避免高收入群體透過這一渠道避稅，從而進一步拉大收入差距。美國的個人退休帳戶制度也設置了年繳納金額的上限。

首批開辦個人養老金業務的金融機構，包括6家國有大型商業銀行、12家股份制銀行、5家城市商業銀行、11家理財公司、14家證券公司、7家獨立基金銷售機構和6家保險公司等。

個人養老金屬於補充養老保險制度。人社部指出，36個試點城市可透過中國國家社會保險公共服務平台、全國人社政務服務平台、電子社保卡「掌上12333APP」等中國全國統一線上服務入口或商業銀行等平台建立個人養老金帳戶，透過商業銀行開立個人養老金資金帳戶。

參加人達到領取基本養老金年齡，或者完全喪失勞動能力、出國（境）定居以及符合中國國家規定的其他情形，才能領取個人養老金。參加人死亡後，其個人養老金資金帳戶中的資產可以繼承。

中國的個人養老金制度，是指政府鼓勵個人向專門帳戶進行繳費，個人依據自身風險收益特徵，選擇相應的、符合條件的養老金融產品進行投資，以累積養老金資產的制度安排 。

該制度最早是1991年「國務院關於企業職工養老保險制度改革的決定」中提出，逐步建立起基本養老保險與企業補充養老保險和職工個人儲蓄性養老保險相結合的制度，但作為第三支柱的個人儲蓄性養老保險並沒有很好地發展。

保險 儲蓄 退休

上一則

零售商期待高折扣提升銷售

下一則

道指升逾150點 3股指本周收漲

延伸閱讀

中國啟動實施個人養老金制度 36地先行試點

中國啟動實施個人養老金制度 36地先行試點
養老金儲蓄試點5城啟動 中國養老金「第三支柱」漸成形

養老金儲蓄試點5城啟動 中國養老金「第三支柱」漸成形
股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬
澳門連16年派錢 明年永久居民每人1240美元

澳門連16年派錢 明年永久居民每人1240美元

熱門新聞

美國前財政部長桑默斯。 （路透）

桑默斯：美應自強而非毀中 利率過5機率較大

2022-11-19 04:38
南韓漁民忙著處理剛捕的魚。（Getty Images）

想錢多事少？來這些國家工作就對了

2022-11-25 06:52
加密幣富豪班克曼-佛瑞德曾有「下一個巴菲特」之稱，但原先由他擔任執行長的加密幣交易所FTX聲請破產，身價淨值也歸零。路透

從SBF到伍德 獲讚「下一個巴菲特」美譽變詛咒？

2022-11-19 11:59
加密幣交易所FTX聲請破產，拖累比特幣等加密幣行情。圖／路透

FTX破產說明什麼？克魯曼：加密幣氣數將盡

2022-11-18 11:02
加密幣交易所FTX突然聲請破產，已重創整個加密幣市場，包括比特幣在內。 （路透）

加密幣大失血引來巨鯨 這些逢低狂買大咖是誰？

2022-11-19 05:52
社群媒體推特爆發員工出走潮，新老闆馬斯克卻發推文慶祝平台用戶數創新高。 （路透）

推特爆工程師出走潮 馬斯克卻在慶祝使用率創新高

2022-11-18 08:59

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵