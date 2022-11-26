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軟體、安全帶出問題 特斯拉召回中國8萬輛電動車

記者林宸誼／綜合報導
特斯拉將在中國召回8萬多輛早在2013年生產的中國製造和進口汽車，原因是軟體和安全帶問題。(取材財新華網)
特斯拉將在中國召回8萬多輛早在2013年生產的中國製造和進口汽車，原因是軟體和安全帶問題。(取材財新華網)

中國國家市場監督管理總局25日宣布，美國電動車龍頭特斯拉因軟體和安全帶問題，將召回在中國8萬多輛電動車，包括部分在中國生產，以及一部分生產日期是在2013年進口的ModelS、ModelX電動汽車。其中，中國製Model 3有1萬127輛召回。

華爾街日報報導，特斯拉是在中國市場上銷量第二大的電動車製造商。中國國家市場監督管理總局表示，特斯拉已經向監管機構備案了召回計劃。

此次召回涉及6萬7698輛進口Model S和Model X汽車，生產日期在2013年 9月25日至2020年11月21日期間，這些汽車存在「軟體問題」，可能導致電池管理系統誤判。特斯拉表示，將升級召回車輛的軟體。

特斯拉還將召回生產日期在2019年1月12日至2019年11月22日期間，共2736輛進口Model 3電動車，和生產日期在2019年10月14日至2022年9月26日期間的部分中國製造的Model3電動車，共計1萬127輛，這是由於安全帶安裝可能存在故障。特斯拉表示，將檢查並重新安裝。

每日經濟新聞報導，值得注意的是，這已是今年以來特斯拉在中國市場發起的第五次召回，今年來已累計召回車輛約35.64萬輛。

實際上在發起本次召回前，特斯拉還因尾燈故障，在美國發起一次大範圍召回。11月19日，路透援引特斯拉公布的一份文件稱，特斯拉將因尾燈可能間歇性出現無法照明的問題，在美國召回超過32.1萬輛的電動車。

根據特斯拉提交給美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的文件，此次與尾燈問題有關的召回車輛涉及部分2023年款Model 3和2020到2023年款Model Y車輛，特斯拉將部署無線更新技術來糾正尾燈問題。

同時，特斯拉方面表示，公司沒有收到任何與此次召回行動有關的撞車或人員受傷報告。

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