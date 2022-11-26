「美團」新業務、本地商業收入穩健 上季轉盈 淨利潤達1.7億美元

美團Q3營收與淨利潤皆超過市場預估。（新華社）

美團25日在港股收盤後發布今年第3季財報，受惠於新業務及本地商業收入穩健表現，淨利潤 轉虧為盈，為人民幣12.2億元（約1.7億美元），年增112.2%。第3季營收 人民幣626.2億元（約87.5億美元），年增28.2%。營收與淨利潤皆超過市場預估。

美團公布第3季財報前夕，於11月16日遭遇騰訊控股「分紅式」減持9.58億股，17日美團盤中一度下跌超過7%。

25日美團股價全天低迷，盤中一度跌逾4%，不過尾盤跌幅收斂，收盤價港幣136.6元，跌幅1.66%。

美團CEO王興表示，得益於在零售行業供需兩端的持續探索和創新服務，本季度美團繼續取得穩健增長，而在「零售+科技」的戰略指引下，堅定了「幫大家吃得更好，生活更好」的使命，未來將繼續透過科技創新加快推進生活服務及零售行業的數位化轉型，助力數位經濟與實體經濟深度融合。

細分業務方面，配送服務第3季收入人民幣201.07億元（約28.1億美元），年增30.6%；增長主要受交易筆數增加及更有效的交易用戶激勵策略推動。

佣金第3季收入人民幣160.79億元（約22.4億美元），年增21.9%，增長主要是由於餐飲外賣及美團閃購業務交易筆數及客單價增加，以及到店、酒店及旅遊業務的交易金額增加。

在線營銷第3季收入人民幣86.38億元（約12億美元），年增25%；增長主要由於季度在線營銷活躍商家數目增加所致，部分被因疫情 反覆導致服務需求受限而令在線營銷活躍商家的平均收入減少所抵銷。

經營數據方面，截至第3季，美團年交易用戶數為6.87億，年增2.9%；每位交易用戶平均每年交易達到39.5筆，年增14.8%；年活躍商家數目達到930萬，年增11.3%。

公司的餐飲外賣及美團閃購業務的總訂單量年增16.2%，餐飲外賣日訂單量8月突破6000萬單。

費用方面，美團第3季研發開支由2021年第3季的人民幣47億元（約6.5億美元），增加至2022年同期的人民幣54億元（約7.5億美元），占收入百分比則由9.7%下降1.1個百分點至8.6%。

一般及行政開支由2021年第3季的人民幣24億元（約3.3億美元）增加至2022年同期的人民幣25億元（約3.4億美元），占收入百分比由4.9%下降0.9個百分點至4.0%。

截至第3季，公司持有的現金及現金等價物及短期理財投資分別為人民幣233億元（約32.5億美元）及人民幣883億元（約123.5億美元）。