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香港推出國際碳市場Core Climate平台 首月獲逾40宗

記者葉文義／綜合報導
由左至右，香港財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇、香港交易所主席史美倫、財經事務及庫務局局長許正宇、香港交易所集團行政總裁歐冠昇進行敲鑼儀式，慶祝香港交易所成立Core Climate。(取自港交所)
由左至右，香港財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）甄美薇、香港交易所主席史美倫、財經事務及庫務局局長許正宇、香港交易所集團行政總裁歐冠昇進行敲鑼儀式，慶祝香港交易所成立Core Climate。(取自港交所)

香港交易及結算所（香港交易所）25日於香港金融大會堂舉行香港全新國際碳市場Core Climate交易平台啟動四周慶祝儀式。Core Climate自2022年10月28日推出後，短短不足一個月已獲得超過40宗交易，涉及約40萬噸的碳信用。

香港交易所主席史美倫表示，香港交易所致力擔當領導角色，推動全球經濟轉型至低碳模式，應對氣候變化。中國具有全球規模最大的碳市場，而香港擁有毗鄰中國市場的優勢，Core Climate將為碳市場帶來突破性的發展，有助加快香港、中國、亞洲以至其他地區大規模低碳轉型的進程。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示，在對抗氣候變化的進程上，需要全球一同作出徹底的轉型，而資本市場在推動迫切的全球氣候議程方面發揮著關鍵作用。推出Core Climate標誌着香港發展成為亞洲領先的碳交易樞紐的進程上邁出一大步。

香港交易所指出，Core Climate是目前唯一為國際自願碳信用產品交易同時提供港元及人民幣結算的碳市場，有助吸引更多不同的參與者，進一步提升香港作為國際性離岸人民幣樞紐及優質綠色可持續金融中心的地位。

Core Climate平台上的優質碳信用源自30多個經國際認證的碳減排項目，包括亞洲、南美及西非的林業、太陽能、風能、水力發電及生物質能等。平台上的所有項目，包括避碳、減碳及碳移除項目，均獲Verra旗下的核證減排標準VCS （Verified Carbon Standard）驗證。

今日典禮共有百多名來賓出席，包括香港財經事務及庫務局局長許正宇、香港交易所主席史美倫、集團行政總裁歐冠昇及其他高級行政人員。此外，出席者亦包括Core Climate首批交易參與機構代表，香港國際碳市場委員會首批成員代表以及來自碳市場和ESG領域的其他合作夥伴。

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