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台韓租稅協定 最快明年生效

記者陳姿穎／綜合報導

台韓租稅協定最快明年生效，根據南韓每日經濟新聞The Puls報導，南韓最快下周公布國內法規。台灣的財政部國財司25日回應，與駐南韓代表處持續聯繫，南韓對於推動租稅協定的態度相當積極，如果南韓順利在今年底前通過國內法規，並以書面相互通知後生效，最快明年1月1日起兩國就能適用租稅協定。

財政部長蘇建榮先前表示，台韓所得稅協定是繼日本之後，我國與東北亞國家簽署的第二個所得稅協定，該協定簽署生效，可強化我國在東北亞所得稅協定網絡。財政部指出，受惠台韓租稅協定的台灣企業，將包含元大、日月光、富邦、友嘉、華碩、捷安特等。

我國與南韓在2021年11月17日簽署台韓所得稅協定，租稅協定需各自完成國內法定程序，以書面相互通知後生效，並自生效日次年1月1日起適用。財政部國財司表示，台灣在去年簽署完協定後，立即推動國內立法，也以書面通知南韓，就等南韓完成國內法規。

對於外媒報導南韓最快下周公布「避免企業收入遭雙重課稅」的國內法規，國財司司長丁碧蓮表示，財政部一直與駐南韓代表處聯繫，而南韓對於推動租稅協定的態度相當積極，也樂見南韓在今年底前通過國內法規。

丁碧蓮說，因為租稅協定需要雙方各自完成國內法定程序，並以書面相互通知後才會正式生效，而適用必須在生效的次年1月1日，所以如果南韓能在年底前完成國內法規，並通知台灣，那麼明年起就能啟用台韓所得稅協定。

目前在南韓投資的台灣企業，會面臨雙重課稅的風險，租稅協定生效後，適用對象為雙方稅務居住者。

南韓 財政部 投資

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