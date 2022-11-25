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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

中海油傳擬售美國頁岩氣資產 套現20億美元

記者葉文義／綜合報導
中海油已聘請摩根大通就可能出售其美國頁岩氣權益提供諮詢，出售所得可能達到約20億美元。(取材自新華網)
中海油已聘請摩根大通就可能出售其美國頁岩氣權益提供諮詢，出售所得可能達到約20億美元。(取材自新華網)

一直有傳聞稱中國央企中國海洋石油集團有限公司（簡稱中海油） 準備退出在英國、加拿大和美國的營運。據「路透」引述消息人士指稱，中海油已聘請摩根大通就可能出售其美國頁岩氣權益提供諮詢，出售所得可能達到約20億美元。

北京方面擔心這些央企在海外的資產可能會受到西方制裁，因此一直有傳聞稱中海油擬退出一些海外營運項目。不過，如果沒有合適的要約或政治局勢發生變化，該公司不一定會出售，並可能保留其美國資產。

報導提到，中海油現在美國擁有Eagle Ford和Rockies山脈頁岩盆地的權益，而目前正在就出售墨西哥灣的資產與英國Harbour Energy商洽。中海油和摩根大通拒絕置評。

實際上，市場早前在10月就傳出中海油擬出售英國北海的油田資產，價值達30億美元。

中海油首席財務官謝尉志當時指，中海油一直堅持全球部署及勘探，不會把業務局限於一個區域，也無意退出任何一個區域，強調集團會不斷尋找及優化油氣資產組合，不會刻意退出某一個項目，但有合適的機會可以談。

中海油此前也曾表示，作為油氣勘探開發公司，將堅持全球配置油氣資產的原則，沒有退出某一特定區域業務的計畫，並將根據自己的技術專長和管理能力，按照市場運作原則，尋求調整和優化公司油氣資產組合的機會。

英國 石油 北京

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