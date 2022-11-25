大陸顯示卡漲價 台廠第4季獲利上揚

大陸眾多顯卡品牌線下供應緊缺。（本報資料照片）

中國大陸媒體博板堂指出，大陸眾多顯示卡品牌線下供應都出現緊缺現象，尤其是RTX 3060以上的型號缺貨非常嚴重，其中，RTX 3060 Ti系列普遍上漲人民幣50元（約6.9美元），GTX 1650系列上漲人民幣30元（約4.1美元）。

法人預期，將帶動華碩、微星與技嘉等板卡廠第4季營收 與獲利同步上揚。

中關村在線報導指出，這次大陸顯示卡缺貨原因是多方面。首先是二手挖礦顯卡的衝擊，導致許多品牌商為避免庫存積壓，在備貨上都非常謹慎，多數型號規畫備貨的數量均不大，相比先前減少許多。

第二是雙11期間，各品牌商全力支援線上平台貨源供應，導致線下通路的供貨不足。第三是匯率 震盪，導致不少電子元件、顯示卡晶片的成本不斷增長，也使工廠在產能上非常保守，不敢多備貨。

隨著雙11活動結束，線下貨源供應開始增長，加上各品牌的部分顯示卡型號出現漲價，通路商都在積極提貨，出現部分型號突然出貨增加的現象。這一波顯示卡難得出現價漲量增現象，一掃過去庫存堆積的陰霾。

技嘉總經理李宜泰表示，隨著成本上漲，會適當調整反映整體售價。至於大陸顯卡漲價一事，他說，主要是匯率問題，因為人民幣變動大，因此做價格調整。

李宜泰說，舊部位顯示卡的庫存已出清差不多，這兩個月推出新的顯示卡供不應求，價格下跌機會低，未來兩季展望還不錯。

華擎總經理許隆倫先前指出，今年第4季與明年第1季仍將面臨庫存去化的挑戰，但營運谷底已落在今年第2季、第3季，且非理性殺價不易再出現，將盡力把庫存降至一定水準。

許隆倫說，由於新平台將推出，廠商殺價清庫存已告一段落，對中長期展望不看淡，預期第4季與明年隨著新品推出，加上庫存下降，業績將會持平往上。他強調，今年在黑色星期五 與購物節促銷帶動下，第4季可望加速去化顯示卡庫存，超微也預計12月中旬推出高階新品，有助系統廠商提升平均出貨單價（ASP）與毛利率。