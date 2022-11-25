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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

中國養寵家庭今年將超過1億戶 寵物經濟市場火爆

財經新聞組／綜合報導
北京市新華書店首家寵物主題書店，今年9月開業亮相，小朋友與書店內的貓玩耍。（中新社）
北京市新華書店首家寵物主題書店，今年9月開業亮相，小朋友與書店內的貓玩耍。（中新社）

2022年「雙十一」，在消費者購物愈加謹慎的大趨勢下，寵物相關市場卻持續火爆。寵物經濟成為消費新賽道的同時，寵物醫師短缺、餵養焦慮等成為困擾中國養寵家庭的難題。

中新社旗下「中國新聞周刊」最新一期在報導中援引招商證券數據報告指出，今年「雙十一」期間，寵物主糧銷售額達19.09億元人民幣（約2.6億美元），同比大增38％。京東發布的「2022年中國寵物行業趨勢洞察白皮書」顯示，2021年中國養寵家庭達9147萬戶，預計2022年將超1億戶。

亮眼數據背後，中國寵物相關市場依然遠未成熟。例如，中國寵物醫師的培養相較歐美國家還有很大差距。雖然近年來寵物醫療在資本進入下發展迅速，但優秀獸醫數量仍遠遠不夠。

新瑞鵬寵物醫療集團副董事長劉朗表示，中國寵物醫療市場規模大概以每年逾20％的速度在增長，成熟執業醫師缺口大。現在他去學校招生時，「只要學生想從事寵物醫療，基本就有機會被錄取」。

人才不足的原因之一，在於中國獸醫專業畢業生向寵物醫療領域流動較少。據中信建投證券的行研報告，據不完全統計，目前中國執業獸醫師僅7.8萬人，助理執業獸醫師3.1萬人，但其中僅約30％從事寵物醫療工作。與人醫相比，中國寵物醫師從業者中，高學歷者所占比率非常小。

「寵物醫療整個的醫療等級和轉診機制不健全，只有診所和醫院的區分。」芭比堂國際動物醫療中心貓科專家毛軍福表示，中國寵物醫療體系相對分散，建立管理體系還欠缺法律和認證機制的支持。

在毛軍福看來，寵物醫療行業最大的痛點，一方面在於人們對寵物治療有過高期待，低估了醫療的複雜性和不確定性；另一方面，受限於支付能力、器械藥品研發不足、診療法規限制等現實，寵物醫療的發展與人類醫療差距很大，二者間落差讓寵物醫師很難找到平衡。

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