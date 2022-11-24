比亞迪新能源車 全面漲2000至6000人民幣

比亞迪逆向宣布漲價，旗下新能源汽車全面上漲。（取材自新華網）

在特斯拉 上個月宣布降價後，比亞迪23日卻逆向宣布漲價，旗下新能源汽車 全面上漲2000元到6000元（人民幣，下同，約279到837美元），並在漲價公告中強調，2023年1月1日之前付訂金簽約的客戶不受影響。年底前搶訂單的意味十足。

第一財經報導，這是比亞迪今年來第三次漲價，此前兩次分別在今年1月及3月。比亞迪表示，此次漲價有兩個原因，一是新能源汽車購置補貼政策將於今年底終止，在此之後掛牌的車輛國家將不再補貼，其次是電池主要原材料價格大幅上漲。

值得注意的是，特斯拉一年來連漲六次後，在10月24日率先降價，中國國產Model3和ModelY此次降價幅度在人民幣1.4萬至3.7萬元（約1955到5167美元），在特斯拉率先打響降價第一槍後，賓士日前也宣布調降旗下電動車的價格，下降最高達人民幣20萬元。

特斯拉此前幾年銷量一直保持領先，但今年以來特斯拉被比亞迪超越。黃河科技學院客座教授張翔分析，特斯拉的產能大幅提升，特斯拉降價是為了提高市場占有率，特斯拉是當前利潤 最高的新能源車企，有本錢降價來獲取更多的訂單。

張翔認為，比亞迪目前已成為中國國內的銷量冠軍，不僅超越特斯拉，也超越燃油車企業的銷量。今年10月，比亞迪銷量21.8萬輛，而特斯拉中國今年10月銷量7.2萬輛（其中出口量為5.5萬輛）。

比亞迪今年品牌知名度大幅提升，品牌價值提升後才有空間提高利潤，因此比亞迪才敢漲價，比亞迪車款暢銷多時，當前購買比亞迪的部分消費者在交訂金後仍需等待一段時間才能領車，民眾知道明年初要漲價，就會提前下訂鎖住價格，以免之後買貴了。

財聯社報導，對於比亞迪的「逆勢漲價」，業內人士分析，自從新能源車補貼退出進入倒數計時後，大多數車企、經銷商都藉勢展開一波「國補促銷」，消費者「買漲不買跌」的特性下，比亞迪此次提前宣布漲價，其實也是希望帶來年底「搶單」的效果。