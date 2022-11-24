轉投資虧損、手機銷售跌 小米Q3淨利 年減59%

手機銷售下滑，小米第三季由盈轉虧 經調整後淨利年減59.1%，略優於市場預期。（中新社）

中國手機 品牌小米 集團23日公布的第三季財報顯示，單季營收 704.73億元（人民幣，下同，約98.4億美元），年減9.7％；虧損14.76億元（約2億美元），相較去年同期及前季都呈現「盈轉虧」；不過，經調整（非國際財務報告準則）淨利為21.17億元（約2.9億美元），年減59.1%，略優於市場預期。

小米指出，虧損主要受到轉投資公允價值變動以及按權益法入帳的投資虧損所致。第三季按公允價值計入損益為虧損人民幣24億元，主要是由於第三季優先股投資公允價值出現虧損；第三季按權益法入帳轉投資虧損也有人民幣2.65億元。

小米上季智慧手機營收約人民幣425.14億元，年減11.1％，主要是由於智慧手機出貨量及平均銷售單價（ASP）均有所下降，占總營收60.3％。小米表示，第三季全球宏觀經濟波動持續擾動整體智慧手機市場需求，全球智慧手機出貨量為4020萬支，年減8.4％、季增2.8％。

第三季小米在智慧手機的平均銷售單價（ASP）為人民幣1058.2元，年減3％；第三季智慧手機業務毛利率為8.9％，較去年同期12.8％下滑3.9個百分點。小米解釋，ASP及毛利率減少，主要是由於該季度境外市場增強促銷力度，以及存貨減值撥備增加的影響所致。

另外，小米第三季IoT與生活消費產品營收約人民幣190.58億元，年減9％。小米指出，全球宏觀經濟環境影響需求減弱，導致境外市場銷售額減少。當中智慧電視及筆記型電腦的營收按年大減18.5％至58億元，主要是由於核心零部件（如顯示面板）價格下降導致智慧電視的ASP下降，惟部分被出貨量增加所抵銷。

不過小米繼續加大研發開支，相關金額達40.70億元，年增25.7％，主要是由於與智能電動汽車等創新業務相關的研發開支增加所致。

中金本月初發表報告指出，考慮到小米手機市場需求低迷及新業務投入，分別下調今、明兩年經調整淨利潤12.7％及20.4％至人民幣90.37及120.92億元。

美銀美林證券認為，小米正在消化海外庫存，但新興市場面臨需求疲弱、美元匯率走強及競爭加強等，而中國庫存則已回落至相對健康水準，但需求仍未見復甦跡象，而且宏觀環境具不確定，預計小米明年獲利能見度仍較低。