台積電 vs. 三星 激戰3奈米晶圓

儘管全球半導體榮景將在2023年面臨衰退困境，不過，晶圓代工雙雄的先進製程競賽角力卻更趨激烈，韓國經濟日報報導，三星 電子將以最先進的3奈米製程節點，為輝達、高通、IBM及百度等客戶生產晶片 ，可能拉近和台積電 之間的差距。市場分析，台積電與三星未來在3奈米等先進製程客戶集中度高，雙雄將在良率及技術上一拚高下。

台積電預定今年內在台灣南科量產3奈米。台積電總裁魏哲家先前在技術論壇期間提到，台積電3奈米「有說不出的困難」，但已即將要量產，且思考良久維持鰭式場效電晶體（FinFET）架構，製程技術不只好看、好聽還要實用。外界解讀，魏哲家一席話暗嗆先前大陣仗宣傳3奈米的勁敵三星。

報導引述知情人士指出，三星電子將以3奈米技術，幫輝達生產繪圖處理器（GPU）晶片，幫IBM生產中央處理器（CPU）晶片、幫高通生產智慧手機應用處理器晶片、幫百度生產用於雲端資料中心的人工智慧（AI）晶片。這些客戶據傳已選擇三星電子為代工生產商，主要考量包括三星電子的3奈米製程技術、以及須多元化供應商。

市場觀察家認為，三星電子希望以3奈米技術，在晶圓代工領域超車台積電。三星電子和台積電早已進入激烈的3奈米製程競賽，三星電子6月表示已領先全球，開始量產3奈米晶片，拉近和台積電之間的差距。