瑞信放緩中業務 傳解雇三分之一團隊

位於瑞士蘇黎世一座辦公樓前的瑞士信貸銀行LOGO。（路透）

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）上月公布重組 計畫，包括全球裁員 9000人，並擬大舉重組投行業務。路透報導進一步指出，由於中國業務放緩，以及反映集團全球重組，瑞信計畫裁減三分之一駐中國投資 銀行團隊，以及把研究團隊縮減一半。

報導指出，消息人士表示，面對嚴格的疫情限制以及經濟成長疲軟，華爾街銀行一直準備對以中國為重心的亞洲地區進行重點裁員，像是摩根士丹利準備宣布全球裁員，專注於中國相關業務的團隊首當其衝。

瑞信證券是瑞士信貸在中國持股51%的合資企業，瑞信的年度報告顯示，截至去年底，投資銀行部門共有68名員工，研究部門則有24名。據2名消息人士稱，已有20多名瑞信證券、10名研究部門的員工已被解雇。

上個月，瑞士信貸宣布籌集40億瑞士法郎資金，並裁員數千人，並計劃縮減飽受醜聞打擊的投資銀行業務，轉向面向富人的銀行業務。

該銀行亞太區首席執行官 Edwin Low本月初曾表示，中國和香港將成為亞太地區員工人數增長最快的市場，因為該銀行的目標是在獲得當地的全部所有權後，明年開始在中國提供財富管理服務證券風險投資。