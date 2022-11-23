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A股上市公司 突破5000家 市場規模居全球第2

記者葉文義／綜合報導
隨著鼎泰高科、矩陣股份兩檔新股在22日上市，中國A股上市公司正式突破5000家。（取材自新華網）
隨著鼎泰高科、矩陣股份兩檔新股在22日上市，中國A股上市公司正式突破5000家。（取材自新華網）

隨著鼎泰高科、矩陣股份兩檔新股在22日上市，中國A股上市公司正式突破5000家。A股市場規模已居全球第二，今年前3季滬深交易所IPO籌資額分列全球各交易所第一和第二位，A股成為全球最為重要的資本市場之一。

5000家A股上市公司中，在上交所上市的公司有2153家，占比43％；在深交所上市的公司有2721家，占比54.5％；在北交所上市的公司有126家，占比2.5％。

資料顯示，A股上市公司數量增加速度不斷加快。上市公司數量從0到1000，從1000到2000，都走了漫長的10年；從2000到3000、3000到4000，分別耗時6年和4年；而4000到5000，僅僅花了2年2個月。

截至第3季度末，5000家A股上市公司資產總額超過人民幣380兆元（約53.3兆美元）。截至11月22日，5000家A股上市公司合計總市值超人民幣85兆元（約11.9兆美元），目前A股市值超過人民幣1000億元（約140.4億美元）的公司達115家。

A股上市公司行業結構不斷優化。截至11月18日，科創板、創業板、北交所上市公司家數合計1831家，占全部上市公司的37％，中國資本市場日益成為硬科技、三創四新、專精特新小巨人的聚集地。

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