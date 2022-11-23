中國人行保交樓 對六家銀行提供280億美元免息再貸款

人行預告近期擬發布「保交樓」支持新政，至2023年3月31日前，將向六家商業銀行提供人民幣2000億元免息再貸款。（新華社）

中國人民銀行（央行）預告近期擬發布「保交樓」支持新政，至2023年3月31日前，將向六家商業銀行提供人民幣2000億元（約280.8億美元）免息再貸款 ，支援商業銀行提供配套資金用於「保交樓」，該貸款計畫封閉運行、專款專用。

具體而言，支持範圍包括兩個方面：一是為「保交樓」專項紓困政策提供配套融資 ；二是推動化解未交樓個人住房貸款風險，支持已出售、但逾期未交付，並經過金融管理部門認定的專案加快建設交付。目前，這一貸款支持計畫正在徵求行業意見。

中國銀保監會、人民銀行21日聯合召開商業銀行信貸工作座談會，人行副行長潘功勝在會上指出，保交樓貸款支持計畫是一項全新的、階段性的工具，使用過程中將堅持商業銀行自救和自願兩個原則，其業務邏輯是化解風險，而非貸款展期。

實際上，今年8月，中國住建部、財政部、人民銀行等部門已聯合發布「保交樓」專項借款措施，以政策性銀行專項借款的方式，支援有需要的城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交付，該筆專項借款初期規模也是人民幣2000億元，大多已完成下發，屬於財政支援方案。

業內人士表示，雖然人民幣4000億元（約561.7億美元）的紓困資金對於龐大的房地產 市場來說是杯水車薪，但其意義在於釋放了監管層支持房地產行業平穩健康發展的信號，在政策性資金開路的前提下，後續社會資本有望跟進。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則對證券日報表示，合計人民幣4000億元的財政和央行資金，加上人民幣2500億元（約351.1億美元）「第二支箭」支持房地產民營企業發債融資、銀保監會「保函置換預收款」政策，再加上帶動央國企資產管理公司收併購等，皆顯示中國國家層面正全方位疏解保交樓的資金面。

上述「第二支箭」是指中國銀行間市場交易商協會推進的民營企業債券融資支持工具，該工具用於支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資，總規模大約人民幣2500億元。11月10日首單融資落地，交易商協會受理龍湖集團人民幣200億元（約28億美元）儲架式註冊發行。

第二支箭概念始於2018年，當時針對部分民營企業遇到的融資困難問題，經中國國務院批准，人民銀行會同有關部門，從信貸、債券、股權三個融資管道採取「三支箭」的政策組合，支援民營企業拓展融資。第一支箭是信貸支持；第二支箭為民營企業債券融資支援工具；第三支箭則代表民營企業股權融資支持工具。