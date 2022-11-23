雙11非蘋手機疲弱 台灣供應鏈壓力大

研調機構Strategy Analytics最新統計指出，大陸雙11購物季檔期手機銷售慘澹，僅賣出900萬支，比去年銳減35%，買氣比市況一蹶不振的電視還糟。（美聯社）

研調機構Strategy Analytics最新統計指出，非蘋手機 市況疲弱，中國大陸雙11購物季檔期銷售慘澹，僅賣出900萬支，比去年銳減35%，買氣比市況一蹶不振的電視還糟。雙11是年底傳統旺季第一檔重大促銷，如今銷售大潰敗，品牌廠大量去化庫存美夢破碎，聯發科、敦泰等非蘋手機指標台灣供應鏈壓力大。

今年大陸雙11籠罩通膨、封控等陰霾，當地兩大電商集團未如往常公布銷售業績，市場已有「買氣很差」的聲浪，研調機構則陸續公布調查數據，證實雙11銷售奇慘。例如大陸奧維雲網 （AVC） 統計，今年大陸雙11液晶電視價格是過去六年同期低點，線上液晶電視零售僅393.1萬台，年減6.9%。

面板市況不佳、電視沒人買已是眾所皆知的消息，沒想到智慧手機買氣更差。原本小米 、OPPO、vivo、華為、榮耀等手機品牌庫就已庫存滿手，想藉由雙11促銷出清，但Strategy Analytics報告顯示，當地雙11購物季手機買氣慘澹，銷量僅900萬支，年減35％，遠低於去年的1390萬支，也不如2020年的960萬支，且不論是銷售金額或銷售量，都由蘋果掄元，非蘋陣營表現實在不振。

小米、OPPO、vivo等大陸非蘋品牌都是聯發科主要客戶，相關品牌廠雙11銷售大踢鐵板，原本希冀大量去化庫存美夢破碎，聯發科恐首當其衝。

聯發科對本季展望保守，估計營收 恐季減16％至24％，並下修年度營收年增率目標。聯發科執行長蔡力行日前提到，即使通路及客戶庫存已較前一季減少，現已接近正常水準，但在未來的需求展望仍不明朗下，多數客戶下單仍然保守。不過，也已觀察到較早進行大幅度庫存管理的客戶，在本季已恢復部分拉貨動能。

敦泰主力產品是手機與平板應用觸控與驅動整合IC（TDDI），也恐難逃衝擊。該公司先前已提列高達新台幣24.97億元（約3.5億美元）存貨跌價與呆滯損失，導致第3季每股淨損13.57元，前三季每股淨損9.53元，並開始實行人事精實計畫，隨著雙11非蘋手機銷售不佳，終端庫存去化進度不順，將持續干擾敦泰營運。