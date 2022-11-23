中國擴大汽車消費 祭減稅優惠 新能源車購置稅延續免徵

為支持新能源汽車發展，自2014年起，中國對新能源汽車實施免徵車輛購置稅政策。今年9月，第三次將這項政策延續至2023年底，穩定了市場預期。 （新華社）

中國工信部、國家發展改革委以及國務院 國資委21日聯合印發「關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知」，具體提出17項舉措，其中明確要進一步擴大汽車 消費，落實好2.0升及以下排量乘用車階段性減半徵收購置稅、新能源汽車免徵購置稅延續等優惠政策，並啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。

今年以來，中國疫情 反覆，阻礙經濟發展，而作為經濟的兩大支柱型產業也就是房市和車市，一直是中國國家關注的重點。如今中國房市低迷不振，只有車市情況尚且樂觀，如今經濟下行壓力增大，靠擴大汽車消費來穩定經濟發展就成了必然之舉。

在擴大汽車消費方面，減半徵收燃油車購置稅和免徵新能源車購置稅政策已經發揮出拉動作用。

為支持新能源汽車發展，自2014年起，中國對新能源汽車實施免徵車輛購置稅政策，相關部門曾先後於2017年和2020年延長該政策實施時間，今年9月，第三次將這項政策延續至2023年底，穩定了市場預期。

減半徵收燃油車購置稅政策於今年5月31日落地，該政策對購置日期在2022年6月1日至12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不逾人民幣30萬元（約4.2萬美元）2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。乘聯會秘書長崔東樹預計，該政策將帶來達200萬輛的汽車銷售增量。

公共領域車輛全面電動化也受關注。截至去年底，中國鐵路電氣化率提升至近73％，46個綠色貨運配送示範城市累計新增城市物流配送新能源車8.6萬餘輛，新能源城市公車比例逾66％。