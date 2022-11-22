路透：中國擬對螞蟻集團開罰10億美元

路透引述消息人士報導，中國正考慮對螞蟻集團開罰10億美元。中國央行計劃年底與其他監管機構就螞蟻集團的監管整頓進行更多討論，預計最快明年第2季宣布開罰。（路透）

消息人士透露，中國正考慮對螞蟻集團 開罰10億美元，此舉可能使這家中國金融科技公司長達兩年的監管整頓塵埃落定。

路透引述五位消息人士報導，自2020年螞蟻集團的370億美元IPO遭北京 當局叫停後，中國人民銀行（央行 ）和相關監管部門持續指導螞蟻集團的監管整頓。醞釀中的螞蟻集團罰款，將是中國網際網路業者收到的最大一筆罰單，僅次於叫車巨頭滴滴出行7月被裁罰的12億美元。

消息人士透露，罰款理由可能包括螞蟻集團涉及「資本無序擴張」的違規行為，及在遵守法規外進行非核心業務野蠻生長產生的金融風險。

另有消息人士表示，中國央行計劃年底與其他監管機構就螞蟻集團的監管整頓進行更多討論，預計最快明年第2季宣布開罰。此前中國央行就罰款一事已與螞蟻展開非正式溝通。

消息人士也說，中國央行將與其他監管部門共同商議後，再敲定罰款金額和細節。

螞蟻集團是電商巨頭阿里巴巴的關係企業。阿里巴巴去年因違反反壟斷法，被處以182.28億元人民幣的創紀錄罰款。在螞蟻集團可能挨罰之際，北京政府正強調推動網際網路企業健康持續發展。

消息人士強調，罰款可能有助螞蟻完成監管整頓，為螞蟻集團獲得期待已久的金融控股公司牌照鋪路，並有助該集團之後重啟IPO。

中國人民銀行暫未置評；螞蟻集團未就此文中的報導內容回覆路透社的置評請求。