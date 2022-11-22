中國房貸利率 下探3字頭

今年以來，中國多地優化購房信貸政策，各地房貸利率走低，不僅跌破4.1%還進入利率「3」時代。（中新社）

今年以來，中國多地優化購房信貸政策，購房者的購房成本及購房門檻進一步寬鬆，目前中國買房門檻降至歷史低點，超過百城首付只要兩成，多城房貸利率 進入「3」時代。

據澎湃新聞統計，今年以來，至少有115個城市將公積金或商業性個人住房貸款 的首付比率降至20%，其中包括四川成都、河北石家莊、陝西西安、山西太原、吉林長春、福建福州、江西南昌、重慶、貴州貴陽、甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊等二線城市。

此前各地首套房貸利率下限為4.1%，但今年9月，人行規定各城市可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。也就是說，各地方政府可以自行決定調降房貸利率，導致最近兩個月，各地房貸利率走低，不僅跌破4.1%還進入利率「3」時代。

據中國調研機構貝殼研究院21日發布的重點城市主流房貸利率數據顯示，今年11月，該機構監測的103個重點城市主流首套房貸利率為4.09%，較10月下降3個基點，二套房利率為4.91%。

截至18日，貝殼研究院監測範圍內已有18城首套房貸主流利率降至3字頭，其中二線城市有六個城市，三四線城市12城。首套主流利率來看，11月包括一線城市在內僅十城高於4.1%；二套房主流利率來看，僅北京 、上海、廈門和西安四城高於4.9%。

當前會是在中國不少城市買房貸款好時機。58安居客房產研究院分院院長張波指出，房貸利率層面目前已經處於歷史性低點，可以確定的是利率面「政策底」已經逐步清晰。料市場底部徘徊會持續一段時間，這是不少城市購房的時機，隨著保交樓、金融政策不斷推進，樓市後續會進入到更為平穩的發展期。