裁員潮下 TikTok徵才3000人

全球科技業正經寒冬，TikTok不同於美國科技巨頭，仍在招聘人才。（美聯社）

全球科技業正經寒冬，知名網路業者如亞馬遜、臉書母公司Meta與推特紛紛傳裁員 潮中，而字節跳動旗下TikTok 反而逆勢徵才3000名工程師，其位於新加坡的業務中心也在擴張。

過去四個月，TikTok也曾進行業務重組，一方面裁減近100名員工。這批被裁人員中包括約20名高管。但同時也開始招聘新的領導層。

根據科技行業裁員統計網站數據，2022年以來，全球科技行業裁員的人數已經超過10萬人，其中大部分集中在美國的科技企業中。不過，TikTok表示，未來三年將在全球增加約3000名工程師，並將擴大其加州山景城的辦公室規模。

綜合中媒報導，了解TikTok計畫的人士透露，除美國外，公司還會在新加坡等地招人。此外，TikTok母公司字節跳動也在中國招聘為TikTok平台工作的員工。

TikTok首席執行官周受資近期表示，在一些競爭對手大幅裁員的情況下，TikTok仍在堅持招人，不過也是審慎前行，在招聘方面一直比較謹慎，招聘速度必須與面臨的全球挑戰相適應。

面對近期推特的裁員，周受資16日出席彭博創新經濟論壇時，也提及TikTok已經為避免大規模裁員進行積極準備。他們的組織方式是，不需要裁掉一半的員工，就能達到希望達到的效率水平。他強調投資足夠多的員工來處理內容審核和安全的重要性。

事實上，經濟環境的不景氣也對TikTok產生影響。據TikTok預測，2022年的廣告收入將比之前的預期低9.3億美元，2023年廣告收入也將比之前的預期低，大約為19.2億美元。

而周受資在最近一次線上會議上對員工們表示，公司計劃將將營收 目標下調20%，而TikTok最初預估今年的營收在120億美元至145億美元之間，現在削減營收目標後預計營收接近100億美元。因此有知情人士稱，TikTok現在的人事目標是招聘速度要比前幾年更溫和。

此前，據Sensor Tower情報數據顯示，今年10月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過3.26億美元，是去年同期的1.55倍，蟬聯全球移動應用（非遊戲）收入榜冠軍。