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雲計算收入發功 中電信業務增21.4%

財經新聞組／綜合報導

中國工業和信息化部21日發布的數據顯示，1至10月分，中國信息通信行業運行平穩，雲計算等新興業務快速增長，行業發展新動能不斷釋放。

中新社報導，1至10月分，中國電信業務收入穩步增長。電信業務收入累計完成1兆3215億元（人民幣，下同，約1855億美元），同比增長8%，按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長21.4%。

三家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務，1至10月分共完成相關業務收入2563億元，同比增長33.1%，在電信業務收入中占比為19.4%，拉動電信業務收入增長5.2個百分點。其中雲計算和大數據收入同比增速分別達127.8%和59.3%，數據中心業務收入同比增長12.7%，物聯網業務收入同比增長25.6%。

「物超人」步伐持續加大。截至10月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶17.77億戶，比上年末淨增3.79億戶，已超移動電話用戶數9482萬戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重已達51.4%。

截至10月末，5G基地台總數達225萬個，占移動基地台總數的20.9%。千兆網路服務能力持續提升。光纖接入（FTTH/O）端口達到10.13億個，占互聯網寬頻接入端口的95.6%。

5G

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