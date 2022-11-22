我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

台11月外銷訂單 恐連3黑

記者鍾泓良／台北報導
台灣近期外銷訂單。資料來源：經濟部統計處
台灣近期外銷訂單。資料來源：經濟部統計處

台灣經濟部統計處21日公布10月外銷訂單金額為554億美元，月減9.1%，年減6.3%，年減幅為2020年1月新冠肺炎疫情爆發後、33個月以來最大跌幅，並陷入「連二黑」。經濟部表示，主要因全球經濟受通膨及升息影響，終端需求疲弱，抑低外銷訂單表現。

統計處預估，11月外銷訂單同樣不樂觀，訂單金額落在540億美元至560億美元，預估年減14.5%至17.6% ，衰退幅度恐達雙位數，將陷入「連三黑」。據統計，累計今年前十月的外銷訂單金額為5644.7億美元，持續拿下歷年同期新高，年增4.4%。

至於今年全年能否守住正成長？台經濟部統計處長黃于玲說，接下來11、12月平均訂單金額至少須達到549億美元以上才能守住正成長；但該金額正好位於統計處11月預估的中間值，因此11月外銷訂單將是關鍵。

另外，今年第四季訂單金額若想要比第1季高，11、12月外銷訂單都至少要達到589億美元，難度很高；因此，今年恐出現第二、三、四季都比第一季差的情況。

對10月外銷訂單金額較9月衰退幅度近一成，統計處解釋，全球經濟受通膨及升息影響，終端需求疲弱，加上產業鏈調整庫存、去年同期基期較高，影響表現。

主要接單貨品方面，除了資訊通信貨品勉強維持年增率正成長，其餘主要接單貨品全盤皆墨，甚至出現二成到四成左右的年減幅。

展望未來，經濟部統計處表示，全球通膨及升息壓力續處高檔、 俄烏戰爭未歇，以及中國大陸堅持清零政策，都將增添經濟前景不確定性，恐影響外銷接單表現，需密切關注並審慎因應。

升息 疫情 新冠肺炎

上一則

中鼓勵休閒發展 戶外露營股飆漲

下一則

美科技業面臨大重置潮

熱門新聞

Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。圖為該公司紐約辦公室入口。（歐新社）

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

2022-11-14 18:40
全球首富馬斯克（Elon Musk）對旗下社群平台推特的員工下達最後通牒，要求員工忠心服務一個全新面貌、「鐵腕」（hardcore）的推特，或者領完資遣費走人。（美聯社）

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

2022-11-16 08:18
亞馬遜等美國型科技公司紛紛大舉裁員削減成本。（路透）

亞馬遜、Meta等美科技公司大裁員 反映三問題

2022-11-15 08:18
美國前財政部長桑默斯。 （路透）

桑默斯：美應自強而非毀中 利率過5機率較大

2022-11-19 04:38
「末日博士」羅比尼(圖)嚴詞批評幣安執行長趙長鵬。(路透資料照)

羅比尼：幣安執行長趙長鵬是「行走的定時炸彈」

2022-11-17 10:48

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說