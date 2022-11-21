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瑞銀料中國今年GDP增3.1% 明年增5%

記者賴錦宏／即時報導
胡一帆表示，預計今年中國經濟增長3.1%，已計算近期內地疫情的情況。（取材自香港信報財經網）
胡一帆表示，預計今年中國經濟增長3.1%，已計算近期內地疫情的情況。（取材自香港信報財經網）

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預計今年中國經濟增長3.1%，已計算近期中國疫情的情況，預計明年中國經濟增長5%，主要是中國疫情措施逐步放寬，航班增加及旅遊放寬，估計明年第三季中國會全面開放，而且內房16條措施出台，支持房地產貸款。

據香港信報財經網，胡一帆表示，今年中國消費主要受疫情影響，預計今年消費增長1%，明年消費料增長5%，同時高鐵建設項目帶動，以及地緣政治或較今年不太緊張，均利多中國經濟增長。她又預計，今年中國通脹為2%，明年通脹溫和，估計通脹為3%。

股票市場方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，今年消費及醫藥跑贏大市，明年市場關注點仍在通脹，認為當通脹為3%時，價值投資股會跑贏大市，預計明年整體會出現轉折點，美國會由加息轉至減息。

亞洲地區方面，她表示，長期看好5G、工業智能化，機械人及再生能源板塊；中國方面，偏好消費、銀行及能源等板塊，明年可開始部署在服務業、網路及個別工業板塊。

她稱，估計中國房地產今年銷量已見底，料明年房地產會有5%之內調整，銷售於明年下半年或有微升。而今年香港樓價已跌13%，在利率上升及供應緊張的情況下，料明年樓價跌5%至7%。

疫情 投資 房地產

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