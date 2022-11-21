我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

感恩節前雨雪交加 全美近60機場航班減

中國問題房企 紛重組境外債

記者黃雅慧／綜合報導

中國財務出問題的房企紛重組境外債，集中資金「保交樓」。房企如旭輝控股、金科股份、中南建設、中梁控股等近日紛宣告美元債違約，並選擇不再支付美元債的本金或利息，開始著手境外美元債重組的同時，同時將焦點放至「保交樓、保生產、保境內債務兌付」。

業內人士指出，年初房企基本斷定不會再保境外債了，這也意味境外融資這條渠道堵死了。現在房企就是抓生產、抓銷售，雖然境內融資難度劇增，但境內債不能「躺平」。

有某房企高管指出，房企靠的是銷售回款和融資「兩條腿」，正常持續的銷售經營和再生產才是房企的生存之道。沒有了高周轉，單靠融資活不下去，即使民企融資額度增大了，能否輪到「地雷」房企還是未知數。因為一旦企業有新的融資，各路債主都會蜂擁而至，要求企業先還債，但企業首先要「保交樓」。

IPG中國區首席經濟學家柏文喜認為，依靠民營房企自身信用很難自行發債融資，放棄境外債本息支付會造成境外債市場對中國市場整體信用狀態重新評估，一般企業發行信用債的綜合成本與難度會大大增加。即便債務重組完成，也不意味著企業徹底脫困。房企化債的核心在於銷售，真正的脫困有待市場回暖。

融資 重組

上一則

房貸利率走高 5招降低成本

下一則

成屋銷售連9降 房價仍創新高

延伸閱讀

中國推金融16條救地產 分析：房市復甦 取決購房需求

中國推金融16條救地產 分析：房市復甦 取決購房需求
中國救房市再出招 預售資金可蓋樓、還債

中國救房市再出招 預售資金可蓋樓、還債
財務告急？中資房企慘賠數億 拋售洛市豪華公寓樓

財務告急？中資房企慘賠數億 拋售洛市豪華公寓樓
亞洲房企債台高築 現原形

亞洲房企債台高築 現原形

熱門新聞

Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。圖為該公司紐約辦公室入口。（歐新社）

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

2022-11-14 18:40
全球首富馬斯克（Elon Musk）對旗下社群平台推特的員工下達最後通牒，要求員工忠心服務一個全新面貌、「鐵腕」（hardcore）的推特，或者領完資遣費走人。（美聯社）

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

2022-11-16 08:18
冬海集團執行長李小冬。（取材自Instagram）

從夯股變地雷 蝦皮母公司跌87% 創辦人損失近320億財富

2022-11-13 21:01
亞馬遜等美國型科技公司紛紛大舉裁員削減成本。（路透）

亞馬遜、Meta等美科技公司大裁員 反映三問題

2022-11-15 08:18

超人氣

更多 >
90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助

布碌崙華女追公車被捲入車底 截肢傷殘盼援助
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿