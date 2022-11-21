中國問題房企 紛重組境外債

中國財務出問題的房企紛重組 境外債，集中資金「保交樓」。房企如旭輝控股、金科股份、中南建設、中梁控股等近日紛宣告美元債違約，並選擇不再支付美元債的本金或利息，開始著手境外美元債重組的同時，同時將焦點放至「保交樓、保生產、保境內債務兌付」。

業內人士指出，年初房企基本斷定不會再保境外債了，這也意味境外融資 這條渠道堵死了。現在房企就是抓生產、抓銷售，雖然境內融資難度劇增，但境內債不能「躺平」。

有某房企高管指出，房企靠的是銷售回款和融資「兩條腿」，正常持續的銷售經營和再生產才是房企的生存之道。沒有了高周轉，單靠融資活不下去，即使民企融資額度增大了，能否輪到「地雷」房企還是未知數。因為一旦企業有新的融資，各路債主都會蜂擁而至，要求企業先還債，但企業首先要「保交樓」。

IPG中國區首席經濟學家柏文喜認為，依靠民營房企自身信用很難自行發債融資，放棄境外債本息支付會造成境外債市場對中國市場整體信用狀態重新評估，一般企業發行信用債的綜合成本與難度會大大增加。即便債務重組完成，也不意味著企業徹底脫困。房企化債的核心在於銷售，真正的脫困有待市場回暖。