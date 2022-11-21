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中國出奇招 搶救恒大爛尾樓

記者黃雅慧／綜合報導
中國地方政府再出奇招解決恒大爛尾樓問題。（中新社）
中國地方政府再出奇招解決恒大爛尾樓問題。（中新社）

中國地方政府再出奇招解決恒大爛尾樓問題，海南出現捆綁式賣地，得標廠商要完成「保交樓」任務。海南省澄邁縣自然資源和規畫局在海南省公共資源交易平台發布三筆土地出讓公告規定，得標人須完成恒大悅瓏灣「保交樓」任務，也因為與恒大爛尾樓相關，引發關注。

分析指出，這是地方政府在供地方面採用創新做法，但如果未能對土地項目進行研究，複雜的債權債務關係可能會拖垮得標企業。

今年以來，中國地方政府積極「保交樓、穩民生」。據中指研究院監測數據顯示，7月以來，已有近30省市推出「保交樓」舉措，包括對有問題的項目「一盤一策」及時協調處置、各級幹部對項目進行詳細了解、協調引入區域國企和金融機構來盤活項目、成立紓困基金等。

保交樓政策已有些許成果。據中國國家統計局數據，中國房屋竣工面積降幅收窄。1到10月房地產開發企業房屋竣工面積年減18.7%，降幅比1~9月份收窄1.2個百分點，連續三個月降幅收窄。

中國房地產報報導，海南這三筆出讓地正是「恒大悅瓏灣項目」所在土地，該項目為恒大在澄邁縣開發的商品住宅項目，項目總用地182畝，除規畫2300餘戶住宅小區外，還有品牌幼兒園、風情街等配套設施。目前，恒大在該土地已開發至第三期。今年1月，澄邁縣住建局發布通告稱對「恒大悅瓏灣項目」進行資金監管。

專家憂：拖累企投能力

中國城市房地產研究院院長謝逸楓表示，地方政府通過土地出讓捆綁「保交樓」的舉措，如果土地出讓成功，應該能完成保交樓任務。但必須在多方配套下才能落實，特別關鍵的是開發商融資等渠道的暢通，包括開發手續的快捷辦理、稅費上的減免措施等。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，通過上述方式，能較好地把供地工作和「保交樓」工作兩方面進行結合。一方面，此類供地方式有創新性，但對於房企來說會有一些顧慮，這在於「保交樓」項目涉及比較複雜的債權債務關係，若是此類關係沒有考慮清楚，很可能看似拿了一塊性價比很高的土地，但「保交樓」事件又可能拖累此類企業的投資能力。

海南省出讓土地綑綁保交樓優缺點 資料來源：中國房地產報
海南省出讓土地綑綁保交樓優缺點 資料來源：中國房地產報

恒大 房地產 爛尾樓

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