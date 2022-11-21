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特斯拉下單 台積車用爆發 前7大客戶首見純電動車廠

記者尹慧中／台北報導
台積電車用接單爆發，傳出取代三星，奪下特斯拉新世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片大單。（路透）
台積電車用接單爆發，傳出取代三星，奪下特斯拉新世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片大單。（路透）

台積電車用接單爆發，傳出取代三星，奪下特斯拉新世代全自動輔助駕駛（FSD）晶片大單，將以4／5奈米生產。特斯拉明年有望成為台積電前七大客戶，是台積電主力客戶首度出現純電動車廠，有助抵抗消費性電子景氣調整衝擊。

對於特斯拉相關車用訂單議題，台積電不予評論。特斯拉20日也沒有立即回應記者提問。台積電先前舉辦北美技術論壇時，特斯拉高階主管現身分享與台積電合作的成功案例，當時引起各界高度關注，並看好雙方後續將擴大合作。

據悉，特斯拉致力開發全自動輔助駕駛系統，相關晶片融合高速運算、AI等功能，需採先進製程生產，特斯拉先前晶圓代工產能採取多元來源策略，在台積電、三星都有下單。特斯拉前一代全自動輔助駕駛晶片以三星為主力代工夥伴，採14奈米生產，該晶片又稱為「Hardware 3.0」，並在後續升級為7奈米製程。

隨著特斯拉開發新世代新款全自動輔助駕駛晶片，因設計升級與綜合考慮量產品質與生產規模擴大，確定將轉用台積電5奈米家族（包含4奈米）製程主力供應，三星則以提供前一代舊款晶片生產與記憶體部分支援為主。

特斯拉先前於投資人會議曾明確表態，訂下每年量產規模提升50%的目標，背後來自全自動的超級工廠擴建及零組件設計複雜程度簡化，同時，晶圓代工夥伴產能規模也必須跟得上該公司需求。

業界以特斯拉生產計畫推估，特斯拉明年生產規模將有望從300萬輛起跳，以全自動輔助駕駛晶片採用兩顆晶片設計（一主一備援）來看，若以長約集中下單台積電並搭配先進封裝等設計，對台積電下單量估達近1.5萬片，並且持續快速成長中。

數據顯示，台積電今年第3季車用電子營收占比約5%，隨著台積營收規模擴大，相關營收金額季成長約15%，季成長性居前三大應用。法人推估，台積電來自車用電子營收已在今年第3季突破10億美元。

台積電過往前七大客戶多為品牌廠、IC設計公司與IDM廠，但未見純車廠，2021年營收占比推估依續為蘋果25.4%，超微9.2%，聯發科8.2%，博通8.1%、高通7.6%、英特爾7.2%、輝達5.8%，隨著特斯拉大單報到，明年有機會成為台積電前七大客戶，為歷來首見。

不止特斯拉，近期消費電子市場出現雜音之際，台積電其他車用相關客戶乃至相關整合元件大廠（IDM）也正積極建立2023年緩衝庫存。由於晶圓代工投片生產新產品到終端市場須至少半年，對於複雜的車用供應鏈，勢必超前部署才能應對後續景氣復甦需求，也能避免晶片荒重演的損失。

台積奪特斯拉車用晶片大單 資料來源：採訪整理、法人
台積奪特斯拉車用晶片大單 資料來源：採訪整理、法人

台積電 特斯拉 晶片

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