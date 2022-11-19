京東集團受惠物流、服務收入增長 Q3日賺954萬美元

京東上季持續聚焦提升各業務版塊的經營效率，有助公司取得健康增長。（路透）

中國電商巨頭京東集團18日在港股收盤後公布今年第3季財報，受惠於物流、服務收入等增長，淨利潤為人民幣60億元（約8.4億美元），等於Q3每日賺近954萬美元；相較去年同期淨虧損人民幣28.07億元（約3.9億美元），今年打出亮麗翻身仗，使得京東美股盤前一度漲逾3%。

第3季營收 人民幣2435.4億元（約343.7億美元），年增11.4%。營收和淨利潤皆超過市場預期。

京東首席執行官徐雷表示，上季持續聚焦提升各業務版塊的經營效率，有助公司在行業面臨挑戰的環境下仍然取得健康增長。

京東集團首席財務官許冉提到，今年年初基於對外部環境的預判，主動提高業務經營效率、加強財務紀律，這些工作已經初見成效。

收入貢獻方面，上季商品收入民幣1970.3億元（約278.1億美元），年增5.9%。服務收入民幣465.1億元（約65.6億美元），年增42.2%；服務收入占淨收入的比例達到19%，創歷史新高。

活躍用戶方面，截至9月底，京東年度活躍用戶數為5.88億人，年增加6.5%，單季新增用戶750萬人。日均活躍用戶數（DAU）、用戶購物頻次和用戶平均貢獻收入（ARPU）等指標繼續保持快速增長。

細分板塊方面，第3季來自京東零售收入民幣2119.2億元（約299.1億美元），年增7%；來自京東物流收入民幣357.7億元（約50.4億美元），年增39%。

至於京東零售方面，今年9月首家線下京東自營Apple授權店JD Ehome在北京 開業，是京東與Apple首次從線上自營合作拓展到線下自營。

京東物流方面，成為首批接入抖音 電商「音需達」服務的物流企業，為抖音用戶提供送貨上門等相關配送服務。

京東物流並在今年8月31日，獲得中國民航局許可，京東物流航空營運南通往返北京的自有全貨機航線。

此外截至第3季，京東物流營運超過1500個倉庫。包含雲倉生態平台的管理面積在內，京東物流倉儲網路總管理面積超過3000萬平方公尺。