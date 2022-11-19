我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特別檢察官將接管對他的兩項調查 川普放話不會參與其中

共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

京東集團受惠物流、服務收入增長 Q3日賺954萬美元

記者林宸誼／綜合報導
京東上季持續聚焦提升各業務版塊的經營效率，有助公司取得健康增長。（路透）
京東上季持續聚焦提升各業務版塊的經營效率，有助公司取得健康增長。（路透）

中國電商巨頭京東集團18日在港股收盤後公布今年第3季財報，受惠於物流、服務收入等增長，淨利潤為人民幣60億元（約8.4億美元），等於Q3每日賺近954萬美元；相較去年同期淨虧損人民幣28.07億元（約3.9億美元），今年打出亮麗翻身仗，使得京東美股盤前一度漲逾3%。

第3季營收人民幣2435.4億元（約343.7億美元），年增11.4%。營收和淨利潤皆超過市場預期。

京東首席執行官徐雷表示，上季持續聚焦提升各業務版塊的經營效率，有助公司在行業面臨挑戰的環境下仍然取得健康增長。

京東集團首席財務官許冉提到，今年年初基於對外部環境的預判，主動提高業務經營效率、加強財務紀律，這些工作已經初見成效。

收入貢獻方面，上季商品收入民幣1970.3億元（約278.1億美元），年增5.9%。服務收入民幣465.1億元（約65.6億美元），年增42.2%；服務收入占淨收入的比例達到19%，創歷史新高。

活躍用戶方面，截至9月底，京東年度活躍用戶數為5.88億人，年增加6.5%，單季新增用戶750萬人。日均活躍用戶數（DAU）、用戶購物頻次和用戶平均貢獻收入（ARPU）等指標繼續保持快速增長。

細分板塊方面，第3季來自京東零售收入民幣2119.2億元（約299.1億美元），年增7%；來自京東物流收入民幣357.7億元（約50.4億美元），年增39%。

至於京東零售方面，今年9月首家線下京東自營Apple授權店JD Ehome在北京開業，是京東與Apple首次從線上自營合作拓展到線下自營。

京東物流方面，成為首批接入抖音電商「音需達」服務的物流企業，為抖音用戶提供送貨上門等相關配送服務。

京東物流並在今年8月31日，獲得中國民航局許可，京東物流航空營運南通往返北京的自有全貨機航線。

此外截至第3季，京東物流營運超過1500個倉庫。包含雲倉生態平台的管理面積在內，京東物流倉儲網路總管理面積超過3000萬平方公尺。

營收 北京 抖音

上一則

高盛看淡台股 按讚陸、韓股 台股明年報酬率估僅1%

延伸閱讀

安大略機場旅客 上月54萬創新高

安大略機場旅客 上月54萬創新高
脫離華為的榮耀資金吃緊？京東方等六名股東現增入股

脫離華為的榮耀資金吃緊？京東方等六名股東現增入股
劉強東今年捐了149億人民幣 首次成「中國首善」

劉強東今年捐了149億人民幣 首次成「中國首善」
阿里旗下菜鳥快遞 進軍巴西跨境物流

阿里旗下菜鳥快遞 進軍巴西跨境物流

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
特斯拉執行長馬斯克。路透

聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

2022-11-11 12:39
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。圖為該公司紐約辦公室入口。（歐新社）

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

2022-11-14 18:40

超人氣

更多 >
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻
乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回

乘客把手機忘在機場 機師從駕駛艙機窗探身幫取回
金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射

金正恩女兒首曝光 父女牽手視察飛彈試射
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？