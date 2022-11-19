多家投行估人民幣 明年升到6字頭

在中國鬆綁新冠防疫 措施、美國通膨壓力趨緩的雙重利多帶動下，人民幣匯價預計將出現反彈，從近15年新低的谷底回升。在中國央行提供流動性，目的在遏制可能引發散戶投資者恐慌的債券拋售後，中國貨幣市場從近期高位回落。多家投行展望人民幣匯率 明年升到6字頭。

香港FX168財經引用路透報導提到，隨著內外部關鍵因素都開始轉向，近期多家國際投銀調降美元兌人民幣的預測價位，並對明年春季中國重新開放，抱持樂觀的態度。這些投銀普遍預期2023年人民幣匯率的走勢將在觸底後逐步回升，甚至可能升破7的重大關卡。

三菱日聯銀行樂觀認為，明年經濟成長率5.1%，相信北京 當局的各項政策將趨於穩定，並重振經濟，預計到明年底的人民幣匯率將升到6.75附近。

美銀證券指出，鑑於先前美國消費者物價指數（CPI）比預期低，中國防疫政策和房地產政策都轉向，因此已將今年底的美元兌人民幣彙率預測值，從7.6修改至7.25，並預計明年逐步回升至7。

高盛認為，最近幾天市場對中國防疫新政20條措施顯示出風險胃納提升，促使人民幣持續走升，預測人民幣對美元的三個月目標價位爲7.4，有下行的可能性。

摩根史坦利認為，隨著明年春季中國重新開放，加上美元穩步走軟，人民幣匯率可能在明年第2季末達到6.9，年底再升至6.8。

渣打銀行外匯分析師Becky Liu提到，人民幣最糟糕的時期已經過去。