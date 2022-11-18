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中國持有美債 探12年低點 連5月低於1兆美元

記者葉文義／綜合報導
中國9月大幅減持美債，最新持有規模為9336億美元，為2010年6月以來近12年新低。（本報資料照片）
中國9月大幅減持美債，最新持有規模為9336億美元，為2010年6月以來近12年新低。（本報資料照片）

中國9月大幅減持美債，最新持有規模為9336億美元，為2010年6月以來近12年新低。據美國財政部當地時間16日公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，今年9月外國投資者持有的美國國債總規模降至去年5月以來的最低水準，其中以日本和中國減持最明顯。

報告顯示，美國前兩大「債主」在9月均選擇拋售美債，其中，日本所持美債大幅縮減796億美元至1兆1998億美元，已經連續第三個月下降。結合既往TIC資料，今年前九個月，日本累計減持美債規模為1838億美元。

中國9月所持美債規模減少382億美元，終止此前兩個月的小幅加碼，此次減持幅度也達到年內最高水準，今年累計減持1351億美元，持有規模回落至9336億美元，並連續五個月低於1兆美元。

由於TIC報告存在時間落差，最新的美債持有資料對應的是9月的市場變化。當月重要節點是8月通膨數據飆上8.3％，進而助推美債殖利率節節攀升。在美國激進升息背景下，TIC報告還顯示，海外投資者今年9月持有美債總規模較8月大幅縮減2121億美元，至7兆2969億美元，創年內新低。

日本 投資 殖利率

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