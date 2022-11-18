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中國激發民間投資活力 祭出21舉措支持

財經新聞組／綜合報導
中國民間投資增長低於整體投資增速，官方強調加大政策支持力度。圖為浙江民企迎取暖設備對歐出口補單潮。（中新社）
中國民間投資增長低於整體投資增速，官方強調加大政策支持力度。圖為浙江民企迎取暖設備對歐出口補單潮。（中新社）

中國國家發展和改革委員會新聞發言人孟瑋16日在北京表示，今年以來，中國民間投資增長持續低於整體投資增速，前三季度僅增長2%。需要進一步加大政策支持力度，激發民間投資活力，促進民間投資高質量發展。

中新社報導，孟瑋在中國國家發改委舉行的11月例行記者會上表示，民間投資是全社會固定資產投資的主力軍，也是提升投資質量、增強投資活力的關鍵力量。儘管面對疫情衝擊，今年前三季度中國製造業民間投資仍然增長16.5%，比製造業整體投資增速高出6.4個百分點，呈現出較強投資活力。

但是，他表示，受中國國內疫情反覆、國際局勢急劇變化等因素影響，原材料成本上漲，市場需求不足，部分民營企業增收不增利，投資能力和意願受到制約。

此外，長期影響民間投資增長的融資難、融資貴等問題尚未徹底解除，個別民營企業過快擴張、高槓桿融資等也影響了自身健康發展。

日前，中國國家發改委印發《關於進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的意見》，提出6方面21項具體舉措。孟瑋介紹說，其中不少措施具有較強創新性和針對性。 　　

例如，官方將從十四五規劃102項重大工程和重大戰略等明確的重點建設任務中，選擇具備一定收益水平、條件相對成熟的項目，多種方式吸引民間資本參與。

此外，支持平台經濟規範健康持續發展，鼓勵平台企業加快人工智能、雲計算、區塊鏈、操作系統、處理器等領域重點項目建設。在防止資本無序擴張的前提下，設立「紅綠燈」，推出一批「綠燈」投資案例，規範和引導資本健康發展。

孟瑋表示，中國國家發改委將推動各地方、有關部門結合實際情況積極作為，不斷細化實化具體舉措，切實將鼓勵民間投資政策落到實處，真正增強民營企業政策獲得感，激發民間投資活力，更好發揮民間投資在推動經濟社會高質量發展中的積極作用。

投資 融資 疫情

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