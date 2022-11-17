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南寧地產促銷新招 買樓10年免費搭地鐵

記者賴錦宏／綜合報導
為促銷樓盤，廣西南寧軌道地產推出買樓「10年內免費搭地鐵 」。（取材自樓盤網）
為促銷樓盤，廣西南寧軌道地產推出買樓「10年內免費搭地鐵 」。（取材自樓盤網）

南寧軌道「軌道地產」13日在官方微信公眾號發布消息，在南寧五條地鐵線網成型之際，特別推出「10年地鐵自由！軌道地產邀您尊享免費乘車權益」活動，今年12月31日前成交軌道地產任一項目住宅的客戶，100%享受免費坐地鐵10年的福利。

軌道地產是南寧軌道交通集團全資子公司，南寧軌道交通集團則是南寧地鐵建設的主力軍。公開資料顯示，軌道地產前身為南寧市房屋建設開發公司，成立於1981年12月22日，2013年11月併入南寧軌道交通集團。

據了解，南寧第一條線路於2016年6月28日開通試運營，使廣西成為中國第一個開通地鐵的少數民族自治區。截至2021年12月16日，南寧軌道交通運營線路共有五條，里程總長為128公里，共設車站104座（換乘站重複計算）。

事實上，中國多地今年以來樓市促銷奇招頻出，除了南寧的買樓送免費搭地鐵之外，重慶有樓盤推出買樓送電動汽車、江蘇南京郊區推出「西瓜換樓」、河南開封推出「大蒜換樓」活動。

據澎湃新聞，中國樓市近期利多不斷，不過國家統計局最新公布的地產銷售、樓價等表現並不理想，今年前10個月，大陸地產開發投資按年下降8.8%。

地鐵 微信 河南

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