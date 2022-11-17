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台銀行前3季海外豐收 在美洲大賺88億台幣 5年新高

記者廖珮君／綜合報導
台灣金管會公布最新統計，今年累計前三季本國銀行在海外分子行稅前盈餘達新台幣516.5億元，年增20.7%。（本報資料照片）
台灣金管會公布最新統計，今年累計前三季本國銀行在海外分子行稅前盈餘達新台幣516.5億元，年增20.7%。（本報資料照片）

據台灣金管會16日公布最新統計，今年累計前三季本國銀行在海外分、子行稅前盈餘達516.5億元（台幣，下同，約16.64億美元）、年增20.7%，其中美洲市場（美國、加拿大、巴拿馬）大賺88億元，創近五年同期新高、年增51.2%，反映今年國銀在美國市場獲利大豐收的盛況。

銀行主管說，國銀在美洲市場大豐收，又以美國市場最賺，有三大主因，一、美國疫後經濟復甦，國銀放款全面成長，二、全球升息風也讓外幣利差擴大，銀行淨利息收入增加，三、台幣貶值的匯兌利益助攻。

目前國銀赴海外市場設分、子行，都是以放款為主，八成獲利都是淨利息收入，今年海外市場景氣回穩、又逢升息潮，放款「價量」成長，銀行海外分、子行獲利自然水漲船高。

惟法人也示警，美國持續升息恐讓明年經濟衰退，若以2016年至2017年及2020年景氣下行時，海外分行逾放比一度上揚帶動信用成本回升約22個基本點（1個基本點是0.01個百分點），預期2023年經濟下行時，海外逾放將再度走揚。

該法人說，即便目前銀行逾放比仍維持在0.16%歷史低點，但預期2023年海外逾放將回升，恐壓抑各銀行2023年海外獲利空間。

金管會16日公布2022年累計前三季國銀海外分子行獲利狀況，海外獲利排名前五大，香港賺240.6億元續居冠、美國賺82.3億元、新加坡39.9億元、中國大陸38.5億元、柬埔寨25.5億元，其中新加坡首度踢掉大陸，擠入獲利前三大。

數據顯示，國銀在大陸市場前三季稅前盈餘38.5億元，下探近五年同期低點，年減21.4%，金管會官員說，大陸採封城清零的防疫政策衝擊經濟，加上人民幣貶值也造成投資收益銳減，導致獲利一路下探。

若以獲利動能最強來看，亞洲市場中以印尼、泰國和澳門分子行獲利跳增二倍至66倍最多，澳門分行前三季大賺4.1億元年增66倍最大，主因是澳門前兩年受疫情影響、低基期所致，今年已恢復正常獲利動能。

連兩季獲利都陷入衰退者，僅日本市場，前三季稅前虧損1.8億元，雖較上季虧損金額收斂，但仍未回到疫情前水準，據了解，主因是有一家銀行日本分行放款給一家日本企業，該日企因疫情衝擊，導致該聯貸案做債權重組，增提呆帳所致。

澳門 疫情 升息

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