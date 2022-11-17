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騰訊派息要發美團股票 專家：減持股權避開反壟斷嫌疑

記者葉文義／綜合報導
騰訊宣布將派發約9.58億股美團股份，當作特別中期股息。（中新社）
騰訊宣布將派發約9.58億股美團股份，當作特別中期股息。（中新社）

中國網路巨頭騰訊控股16日發布的第三季財報顯示，單季營收1400.93億元（人民幣，下同，約197.64億美元），年減幅收窄至2％；淨利達399.43億元，年增1％、季增115％，每股基本盈利4.187元。

值得注意的是，騰訊在2021年分紅式減持京東後，16日宣布將派發約9.58億股美團股份當作特別中期股息，有小股東表示「沒想到買騰訊還送美團，就像天上掉餡餅了。」分發預計在明年3月完成。這次派息後，騰訊將繼續持有美團不到2％股權。騰訊陸續減持其投資的最有價值兩大網路企業，象徵一個時代的結束。

騰訊表示，將按合資格股東持有每10股獲發1股、向股東以實物分派該公司持有的約9.58億股美團B類普通股。按照美團16日收盤價每股162.3港元計算，相當於配發了1554億港元的特別中期股息。

據經濟觀察網，騰訊於2014年起參與美團多輪融資，共持有美團17％的股份，此前騰訊總裁劉熾平也擔任美團非執行董事。此次騰訊派息後，劉熾平也辭任非執行董事，並立即生效。對於此次配發美團股票，中國網路觀察家葛甲認為騰訊的做法很巧妙，用這種方式減持美團，既避開了反壟斷方面的嫌疑，又沒有給美團股價造成波動。

第三季騰訊業績有所好轉，除淨利恢復增長外，用戶數也繼續增長。財報顯示，第三季微信及WeChat月活躍用戶數13.09億，年增3.7％。

之前下滑嚴重的QQ移動終端，第三季月活躍用戶數5.74億，年增0.1％，也開始出現增長。

不過騰訊遊戲業務仍然承壓，今年第三季是中國未成年人保護法實施的第一個暑期，去年高基期對今年其國內遊戲業務增長帶來壓力，同時宏觀經濟疲弱影響付費用戶的消費力。具體而言，騰訊第三季國內本土市場遊戲收入下降7％至312億元。

騰訊同時披露最新雇員數目，截至9月底集團雇員達10萬8836名員工，較6月底減少1879人，較3月底最高峰時減員7377人。近日有消息稱騰訊正在啟動新一輪裁員，重點是視頻流媒體、遊戲和雲業務。科創板日報報導，騰訊內部人士透露，這只是個別業務根據實際情況進行微調，大的調整此前已完成。

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