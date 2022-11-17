市場看淡中國房市 明年價格還會下跌

中國10月房價，創下自2015年8月以來逾七年最大年跌幅。（中新社）

中國國家統計局16日發布的10月70個大中城市房價 資料顯示，新房均價年跌1.6％，再創2015年8月以來逾七年最大跌幅，且已連續半年下跌。儘管近日發布多項支持房地產 行業的救市政策，但多家市場機構仍看淡後市，預計今年第四季，甚至明年上半年前，房價還會繼續走低。

中國房地產行業景氣持續低迷不振也拖累經濟表現，為了經濟穩增長，11月以來推出多項支持房地產的金融政策，從繼續推進並擴大民營房企債券融資 支援工具（第二支箭），到「金融16條」支持優質房企融資，再到支持保函置換預售監管資金，都是希望提振房地產市場信心。北京、杭州等核心城市需求端政策也有所鬆動。

與此同時，國家發展改革委政研室副主任、新聞發言人孟瑋16日表示，經濟大省等重點地區正在加快回穩發展，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快落地見效，展望全年，經濟增速有望進一步加快。由此來看，為了不繼續拖累經濟，監管層應將會持續加大對房地產行業的信貸和融資支持。

官方數據顯示，10月70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格較去年同期下降城市分別有51個和64個，比上月均增加一個。其中，一線城市商品住宅銷售價格上漲，二、三線城市降幅擴大。

諸葛找房資料研究中心高級分析師陳霄對21世紀經濟報導表示，儘管政策利多不斷輸出，但是尚未觸達市場端，加上多地疫情反覆，房地產市場恢復不如預期。

貝殼研究院市場分析師劉麗傑亦表示，未來房價走勢的改善有待各項支持政策的落地。供給端的融資支援、預售資金盤活等多方面政策，有助於改善市場預期。防止下行風險進一步蔓延；短期內交易量的築底仍有待需求端支持政策的進一步落地和細化。