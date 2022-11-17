比亞迪電動車第300萬輛上市 中國汽車工業新里程碑

比亞迪16日宣布完成第300萬輛新能源汽車 「下線」（指投放市場），比亞迪董事長王傳福在紀念會上表示，對中國汽車工業來說，這是個新的里程碑，而比亞迪則是首個達成的中國品牌。此外，王傳福預告將於2023年正式發布以「顛覆性黑科技」構建的全新百萬級高端品牌「仰望」。不過，也因新能源汽車發展發展快速，晶圓產能不足，迫使其子公司比亞迪半導體在科創版上市計畫生變。

王傳福說，比亞迪加速推進新能源汽車戰略，第一個「100萬輛」新能源汽車下線用時13年，第二個「100萬輛」新能源汽車下線用時一年，第三個「100萬輛」新能源汽車下線僅用時半年。

展望2023年，王傳福也釋出重磅訊息，除了「仰望」的發布外，並公布全新的品牌矩陣，除了已知的王朝、海洋、騰勢、仰望四個品牌外，將推出一個極具專業性、個性化的全新品牌，通過多品牌實現從家用到豪華，從大眾到個性化，滿足用戶全場景的用車需求。

但也因比亞迪「超前」部署，必須統整考量任務先後順序。比亞迪15日晚間突發公告，宣布終止推進控股子公司比亞迪半導體分拆上市。此前，比亞迪半導體推動上市以來已因獨立性等問題一波三折。據貝殼財經報導，比亞迪方面表示，這次主動撤回申請，是公司基於市場情況預判、項目建設的緊迫性等因素充分論證後作出的審慎決策，該決策正是為了日後健康高速發展做鋪墊。

比亞迪進一步指出，受到新能源汽車需求爆發式增長，晶片 成為產能瓶頸。為盡快提升產能供給能力和自主可控能力，比亞迪半導體擬搶抓時間窗口，開展大規模晶圓產能投資 建設。在濟南項目基礎上，進一步增加大額投資

事實上，比亞迪作為新能源汽車公司的底氣在於，其為全球唯一一家掌控新能源三大件：電動機、電控系統、電池核心技術的公司。比如在電池領域，比亞迪研發的刀片電池被認為優於檯面上常見的三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池。