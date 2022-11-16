學者：中國GDP 2029年基本追趕上美國

上海財經大學校長劉元春15日表示，在未來五年裡，中國占世界GDP的比重會提升五個百分點左右。（取材自澎湃新聞）

中國學界對全球經濟「東升西降」的判斷並未終止。據澎湃新聞報導，上海財經大學校長劉元春15日在上海「2022年中國資產管理年會」演講中表示，在世界經濟增速下行情境中，預測在未來五年裡，歐盟 占世界國內生產總額（GDP）比重可能會下降5-8個百分點，而中國占世界GDP的比重會提升五個百分點左右。而這個變化直接帶來的是中國和美國之間的對抗會愈加激烈。按照其團隊預測，中國GDP將在2029年基本追趕上美國，一旦中國GDP超越美國，那麼未來的戰略與當前的戰略會發生質的變化。

劉元春表示，他的團隊預計從新冠疫情 暴發以來到未來的七年，世界經濟增長速度不到2.3%的水平，也就是說下降的幅度達到了1.4個百分點。

劉元春指出，目前資本市場一個普遍共識是，我們已經告別兩位數增長的一個時代，進入到個位數的增長時代。而在期待經濟增速和收益率更高更好，但政策性利率 與自然利率出現了系統偏誤之後，會導致系統性的風險。他認為美國是典型例子。

劉元春並提出三項觀察結論：一，經濟增長增速換擋不僅會帶來無風險收益率的下降，而在非預期性下降後，可能導致政策利率的失誤和金融產品結構化的過度，帶來額外風險；二，全球經濟增速下台階必定會導致全球結構和衝突的加劇，導致大量的政治社會風險嚴重擾亂市場的均衡和定價；各種脫鈎以及多中心化可能帶來傳統的貨幣之錨和資產之錨失去傳統的功能。