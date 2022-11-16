我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

學者：中國GDP 2029年基本追趕上美國

記者黃雅慧／綜合報導
上海財經大學校長劉元春15日表示，在未來五年裡，中國占世界GDP的比重會提升五個百分點左右。（取材自澎湃新聞）
上海財經大學校長劉元春15日表示，在未來五年裡，中國占世界GDP的比重會提升五個百分點左右。（取材自澎湃新聞）

中國學界對全球經濟「東升西降」的判斷並未終止。據澎湃新聞報導，上海財經大學校長劉元春15日在上海「2022年中國資產管理年會」演講中表示，在世界經濟增速下行情境中，預測在未來五年裡，歐盟占世界國內生產總額（GDP）比重可能會下降5-8個百分點，而中國占世界GDP的比重會提升五個百分點左右。而這個變化直接帶來的是中國和美國之間的對抗會愈加激烈。按照其團隊預測，中國GDP將在2029年基本追趕上美國，一旦中國GDP超越美國，那麼未來的戰略與當前的戰略會發生質的變化。

劉元春表示，他的團隊預計從新冠疫情暴發以來到未來的七年，世界經濟增長速度不到2.3%的水平，也就是說下降的幅度達到了1.4個百分點。

劉元春指出，目前資本市場一個普遍共識是，我們已經告別兩位數增長的一個時代，進入到個位數的增長時代。而在期待經濟增速和收益率更高更好，但政策性利率與自然利率出現了系統偏誤之後，會導致系統性的風險。他認為美國是典型例子。

劉元春並提出三項觀察結論：一，經濟增長增速換擋不僅會帶來無風險收益率的下降，而在非預期性下降後，可能導致政策利率的失誤和金融產品結構化的過度，帶來額外風險；二，全球經濟增速下台階必定會導致全球結構和衝突的加劇，導致大量的政治社會風險嚴重擾亂市場的均衡和定價；各種脫鈎以及多中心化可能帶來傳統的貨幣之錨和資產之錨失去傳統的功能。

利率 疫情 歐盟

上一則

美的集團完成收購德機器人廠庫卡 持有100%股權

下一則

台積電總裁魏哲家 帶頭買自家股 9副總級主管也加碼

延伸閱讀

白宮國安會戰略溝通協調官柯比：台海緊張局勢不可鬆懈

白宮國安會戰略溝通協調官柯比：台海緊張局勢不可鬆懈
美國會報告籲成立專責機構 就中國犯台研擬制裁

美國會報告籲成立專責機構 就中國犯台研擬制裁
潘斯考慮角逐2024大選 稱美國有比川普更佳選擇

潘斯考慮角逐2024大選 稱美國有比川普更佳選擇
突圍地緣政治 台積美廠典禮 張忠謀將親赴

突圍地緣政治 台積美廠典禮 張忠謀將親赴

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫