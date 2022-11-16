美的集團完成收購德機器人廠庫卡 持有100%股權

中國上市公司美的集團15日宣布，全資子公司廣東美的電氣有限公司（下稱「美的電器」）已完成收購KUKA Aktiengesellschaft（庫卡）少數股東持有的全部庫卡股份，美的電氣亦已經按照每股80.77歐元的價格向前述少數股東支付收購價款，美的電氣通過其全資境外子公司間接合計持有庫卡100%股權。

中新社報導，總部位於奧格斯堡的庫卡是一家在機器人應用和系統解決方案領域具有全球領先地位的企業，尤其擅長汽車 製造領域的工業機器人生產，被視作德國 「工業4.0」代表企業之一。美的集團2016年收購庫卡近95%股份，成為其最大單一股東。

2021年11月，美的集團公告，擬通過全資子公司全面收購庫卡的股權並私有化。

光大證券分析師洪吉然表示，受益於全球經濟復甦、下游客戶工業自動化投入增加，2021年庫卡經營明顯改善。此次美的集團收購並私有化庫卡將有助於後者專注經營，推動庫卡在中國的本土化運營，提升美的集團在機器人與自動化相關業務領域的內部資源協同和共享。

洪吉然分析，目前庫卡約50%的生產在中國中國完成，除傳統汽車機器人業務之外，庫卡加大力度發展非汽車業務，包括運動機器人、服務機器人等；預計2025年庫卡在中國地區的收入占比可達30％以上，相關業務的淨利率 或有10％左右。私有化庫卡有望使得美的集團機器人業務的資源協調更為順暢。