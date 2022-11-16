中國10月房地產投資降16％ 近32月最大降幅

中國今年前10月中國房地產 開發投資較去年同期下降8.8％。路透依據官方數據推算，10月中國全國房地產投資較去年同期下降高達16％，為2020 年1-2月以來近32個月的最大降幅，表明占中國經濟四分之一的房地產行業景氣仍進一步疲軟。

官方數據顯示，今年1-10月中國商品房銷售面積11億1179萬平方公尺，年減22.3％；商品房銷售額人民幣10兆8832億元，下降26.1％。

對此，中國近期發布多項支持房地產的救市政策。其中，11月8日，中國銀行間市場交易商協會釋放了「第二支箭」的利多消息，此政策主要由中國人民銀行再貸款 提供資金支持，預計可提供約人民幣2500億元(約354億美元)民營企業債券融資 ，後續還有望增加。

11月11日，人行和銀保監會發布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，內容主要包含16項舉措，涉及開發貸、信託貸款、併購貸、保交樓、房企紓困、貸款展期、建築企業貸款、租賃融資、個人房貸和徵信等房地產上下游多方面的融資，要求做好受困房地產企業風險處置。

11月14日，銀保監會、住建部、人民銀行三部門聯合發布「關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知」，明確商業銀行出具保函置換預售監管資金相關要求，支持優質房地產企業合理使用預售監管資金，防範化解房地產企業流動性風險。

經濟學家表示，遭受重創的中國房地產行業要從深度低迷中，迅速反彈的可能性恐不大。