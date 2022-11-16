台積電總裁魏哲家 帶頭買自家股 9副總級主管也加碼

台積電總裁魏哲家10月加碼200張自家股票。（本報資料照片）

「股神」巴菲特旗下波克夏等國際大型投資機構上季大買台積電 ADR之際，台積電總裁魏哲家與9位副總級高階主管10月也增持自家股票 共計約238張，以台積電股價 10月均價計算，共斥資逾8800萬元(台幣，下同，約283萬美元)，以魏哲家加碼200張、估計花費約7600萬元為最大手筆。

台積電表示，魏哲家加碼買進自家股票，是看好前景；內部人持股增加，部分是來自員工購股計畫買股，多數是自市場買進。

魏哲家10月申報質設1600張台積電股票引發關注，以當時台積電股價換算，市價超過6.3億元，若按照股票質押借款約可借出六成現金換算，法人估計有機會取得超過3.78億元現金。魏哲家隨後又增持自家股票，市場推測，這次加碼自家股部分資金應是當時質設取得，再投入市場買進台積電股票，但未獲證實。

根據公開資訊觀測站最新資料，魏哲家10月持有台積電股票增至6079張，較9月增加200張，若以台積電股價10月均價換算，此次魏哲家買股斥資逾7600萬元。

魏哲家加碼自家股票之外，台積電還有侯永清、馬慧凡、章勳明、黃仁昭、何軍、葉主輝、李俊賢、魯立忠、徐國晉等九名副總級高階主管持股增加。公開資訊觀測站統計，台積電內部人10月持股共增加238張，增幅約0.0137%，總持股增至173萬7004張；此次公司內部人估計斥資超過8800萬元加碼買股。

另一方面，台積電董事會於5月拍板的全球逾6萬名員工買股補助15%方案已在10月上路，讓員工也能分享公司穩健成長的營運成果。台積電也致力於培育新血，公司表示，截至今年10月，旗下新人訓練中心已培育超過6300位台積生力軍，目前都已在各自的崗位上為公司貢獻，並且透過在職訓練持續精進個人能力，與公司一起成長。

台積電提到，新人訓練中心初期培訓對象為新進員工，現在已經拓展至線上工程師。公司期望新人訓練中心未來能夠成為台積人的終身學習園地及培育專才的搖籃。