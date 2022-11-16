意外 中國10月消費品零售總額負成長 年減0.5％

中國10月社會消費品零售總額，意外轉為衰退。（中新社）

中國國家統計局15日公布10月工業、消費及固定資產投資 等多項經濟數據均遜於市場預期，尤其是10月社會消費品零售總額意外轉為衰退，也是繼10月出口衰退後，中國經濟三駕馬車（消費、投資及出口）中，再添一駕馬車出現減速窘況，顯示中國經濟成長恐再失一大動力。

數據顯示，中國10月規模以上工業增加值年增5％，低於9月的6.3％增幅，也低於市場預估的5.2％；1-10月規模以上工業增加值年增4%，比1-9月加快0.1個百分點。中國國家統計局發言人付凌暉坦承，疫情 等因素對經濟影響在加大，但工業整體持續恢復態勢沒有改變。

10月社會消費品零售總額人民幣4.03兆元(約5720億美元)，年減0.5％，也是自5月以來時隔4個月再度衰退，當時是因為上海封城才導致消費衰退，此前9月該指標為年增2.5％。1-10月社會消費品零售總額36.06兆元，年增0.6％。

10月以來中國各地疫情升溫，對消費打擊明顯。從消費類型來看，中國10月商品零售3.62兆元，年增0.5%；餐飲收入4099億元，下降8.1%。1-10月商品零售32.52兆元，年增1.2％；餐飲收入3兆5348億元，年減5%。

付凌暉說，疫情對零售影響仍會存在，但隨各項促消費政策逐步實施，經濟恢復、就業改善、收入增加，消費保持恢復值得期待。

數據顯示，1至10月全國固定資產投資47.15兆元，年增5.8％，比1至9月回落0.1個百分點。分領域看，基礎設施投資年增8.7％，製造業投資增長9.7％，房地產 開發投資下降8.8％。