中國救房市再出招 預售資金可蓋樓、還債

中國新規定讓建商預售屋拿到的資金，不只可以拿來蓋房子，也可以在一定比率下用來還債，將可緩解建商的資金壓力。（中新社）

中國銀保監會、住建部、人行聯合發布「關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工作的通知」，明定建商預售屋拿到的資金，不只可以拿來蓋房子，也可以在一定比率下用來還債，將可緩解建商的資金壓力，對房地產 業是一大利多。

該通知指出，支持優質房企可向商業銀行申請出具保函置換監管額度內資金。置換金額不得超過監管帳戶中確保項目竣工交付所需的資金額度的30%，置換後的監管資金不得低於監管帳戶中確保項目竣工交付所需的資金額度的70%。

第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，以保函置換部分監管資金，意在為房地產企業減輕流動性壓力，控制房企信用風險。近期，保交樓政策加碼，此舉也意味著監管層對預售款監管更為靈活，不會對保交樓形成負面影響。

從內容來看，「通知」對於房企准入資質、置換額度、置換期限、資金用途、參與銀行均作了明確要求，以確保專款專用，保障政策風險可控。

光大銀行宏觀研究員周茂華分析，房地產銷售低迷，加上房地產信用環境偏緊，部分房企現金流壓力相對較大，金融管理部門積極採取措施，支持房地產融資 ，有助於緩解房地產融資壓力，對於穩定市場信心。

當然，並不是所有房企都可以使用預售監管資金。「通知」特別強調，對債權債務關係複雜、涉案涉訴糾紛較多、對外擔保額度過大、施工進度明顯低於預期的專案，應審慎出具保函。對於專案主體與總承包方存在關聯關係的，要充分評估專案風險。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這說明此次銀行保函政策，主要是支持短期有流動性風險的、但企業基本穩健的企業，而一些有明顯爆雷風險的企業無法享受此類政策。

在資金用途方面，「通知」規定，房地產企業要按規定使用保函置換的預售監管資金，優先用於專案工程建設、償還專案到期債務等，不得用於購置土地、新增其他投資 、償還股東借款等。房地產企業要按約定承擔監管帳戶內的資金補足義務，確保專案建設資金充足。

嚴躍進說，此次被置換出來的預售資金，在使用方面已有非常大的創新，也就是「可以蓋樓也可以還債」，過去有些地方比較僵硬，只限定為蓋樓，這也有助於房企通過此類資金償還債務，化解債務風險。