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阿里旗下菜鳥快遞 進軍巴西跨境物流

記者黃雅慧／綜合報導

中國快遞業出海布局正在加速，阿里旗下菜鳥首次公布在巴西三年發展規畫，內容將圍繞當地物流配送、清關、分撥中心、智慧快遞櫃等深化當地組網運營，預計在巴西建立起覆蓋全國26州一個聯邦區1000多城的快遞物流品牌。

中國電商平台出海擴張的步伐，推動著包括菜鳥在內的中國快遞物流不斷完善跨境物流基礎設施，提高跨境物流配送能力。在菜鳥之外，圓通、極兔等多家參會的快遞企業在近日閉幕的進博會上也分別簽署合作協議推動合作夥伴的出海進程，比如圓通與地上鐵公司合作、極兔與鴻鵠航空進行戰略合作，在跨境運輸上著力。

目前菜鳥快遞網絡覆蓋巴西全境的1000多城，本地下單後平均二到三日送達，聖保羅等核心城市可實現次日達。據證券時報報導，菜鳥國際出口負責人劉歆楊介紹，未來三年內，菜鳥計畫在巴西部署九座分撥中心，覆蓋重點東南七州並輻射全國；此外，三年內計畫聯合巴西郵政在Top 10城市部署1000組智慧快遞櫃，未來將成為服務於跨境包裹、同城配送、外賣跑腿的公共基礎設施。

此外，菜鳥巴西聖保羅分撥中心也於近日正式投入使用，這是菜鳥在拉美自動化程度最高的分撥中心。該中心配置中國的智慧分揀設備，並採用菜鳥自研的海外分撥系統，包裹分揀率可提升40%以上。

菜鳥計畫開通巴西到中國的空運和海運線路，並對中國電商入駐規則、運營Tips、跨境物流、支付結款等方面進行系統培訓，讓中國消費者能網購巴西優質的蜂膠、咖啡、堅果等特產。

巴西 電商 咖啡

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