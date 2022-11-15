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人民幣中間價單日漲點17年最大 反彈可望延續3個月

記者黃雅慧／綜合報導
人民幣匯率連續多日反彈升值，對美元匯率14日報7.0899，單日漲點創17年最高。（路透）
人民幣匯率連續多日反彈升值，對美元匯率14日報7.0899，單日漲點創17年最高。（路透）

人民幣匯率連續多日反彈升值，人民幣對美元匯率14日中間價上漲1008個基點，報7.0899，單日漲點創2005年7月以來的17年最高。外匯交易員認為，中國官方優化防疫措施後，近期再度發文支持房地產行業，在穩增長政策陸續推出下，強化中國經濟復甦預期，市場信心恢復料能助力人民幣走勢。

據興業研究報告分析，本輪人民幣反彈預計將延續一至三個月，屬於修復趨勢中的反彈波段，本輪修復還未完成。從上一輪（2018年到2019年）修復的經驗來看，人民幣匯率「逆勢」反彈最大幅度約在4.3%至4.6%。

此外，人民幣對美元在岸價14日下午盤收7.0378，升值728個基點，升幅1.02%；人民幣對美元離岸價已連續三日大漲，14日盤中一度升破7.02，單日漲點超過500個基點。

有分析認為近期人民幣大漲與美元指數走勢相關。綜合媒體報導，光大銀行宏觀研究員周茂華表示，近期人民幣接連上漲，一方面體現市場對人民幣匯率走勢預期發生變化，市場對中國經濟復甦前景有樂觀的判斷，並帶動一些海外資金流入人民幣資產。二是因為美國10月通膨超預期回落，導致美元走軟，帶動人民幣及一些非美貨幣的觸底反彈。

未來，人民幣貶值壓力將減弱。民生銀行首席經濟學家溫彬則認為，美國10月通膨數據公布後，美股和黃金價格直線拉升，美元指數和美債收益率快速跳水。市場有如此表現不僅因美聯準會升息放緩預期，更多是對政策不確定性降低的反應。

未來，美元指數大幅上行空間或將有限，人民幣對美元的貶值壓力或將進一步減弱。

近日中國官方推出許多穩經濟政策有利於經濟復甦，例如11日推出優化防疫控管20條；金融業界13日傳出收到來自人行、證監會印發16條從金融層面支持房地產行業的通知等。

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