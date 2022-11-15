聯發科CEO蔡力行：美中關係緊張 半導體漸進去台化

聯發科執行長蔡力行。（圖：聯發科提供）

全球地緣政治變化在半導體業掀起「去台化」議題，對此，聯發科執行長蔡力行接受路透訪問時坦言，美中關係緊張，不少製造業正討論將部分供應鏈訂單轉向台灣以外地區，這種情況已經發生，但規模不大，應只會「漸進」而為，並無大規模轉單跡象。

聯發科11日在加州酒莊索諾瑪谷（Sonoma Valley）舉辦媒體和分析師活動，蔡力行受訪時透露，部分大型設備製造商要求其晶片 供應商要有多元供應來源，例如來自台灣、美國、德國與歐盟等地。他說：「我認為這種情況下，若業務需要，我們勢必得為同一款晶片找尋多種來源。」

聯發科也開始擴大多元晶圓代工產能布局，雖然目前其大部分晶片仍委由台積電 生產，蔡力行表示 ，聯發科部分舊款智慧手機晶片委由格芯（GlobalFoundries）代工，格芯在美國和新加坡 等地皆有設廠；另外，聯發科今年稍早也已宣布將下單給英特爾。

蔡力行表示，聯發科正致力採用「Intel 16」製程技術，這項技術非常適合生產聯發科的智慧電視和WiFi晶片。他告訴路透：「這對我們來說是很大的事業，所以這可不是開玩笑的。我也每個月親自監督進度。」蔡力行並透露，聯發科委由英特爾代工的晶片將於2024年下半年起，在英特爾位於愛爾蘭的晶圓廠生產。

蔡力行表示，未來台積電美國亞利桑那新廠開始運轉後，聯發科也將在美國投片生產，但他也提醒，要晶片業完全轉離台灣這個全球最重要的先進晶片製造重鎮，是不切實際的想法。

至於聯發科營運，蔡力行表示 ，目標是將業績增加二到三倍，但他未提出時間表。

台積電董事長劉德音上月在台灣半導體產業協會（TSIA）年會上也曾表示，由於美中和兩岸緊張情勢升溫，半導體業已面臨更嚴峻挑戰。

劉德音說，中國大陸官方近年來對境內半導體產業的推動從未停歇，美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造，全球半導體產業的競合與消長已是進行式。他期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。