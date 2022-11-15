我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

聯發科CEO蔡力行：美中關係緊張 半導體漸進去台化

財經新聞組／綜合報導
聯發科執行長蔡力行。（圖：聯發科提供）
聯發科執行長蔡力行。（圖：聯發科提供）

全球地緣政治變化在半導體業掀起「去台化」議題，對此，聯發科執行長蔡力行接受路透訪問時坦言，美中關係緊張，不少製造業正討論將部分供應鏈訂單轉向台灣以外地區，這種情況已經發生，但規模不大，應只會「漸進」而為，並無大規模轉單跡象。

聯發科11日在加州酒莊索諾瑪谷（Sonoma Valley）舉辦媒體和分析師活動，蔡力行受訪時透露，部分大型設備製造商要求其晶片供應商要有多元供應來源，例如來自台灣、美國、德國與歐盟等地。他說：「我認為這種情況下，若業務需要，我們勢必得為同一款晶片找尋多種來源。」

聯發科也開始擴大多元晶圓代工產能布局，雖然目前其大部分晶片仍委由台積電生產，蔡力行表示 ，聯發科部分舊款智慧手機晶片委由格芯（GlobalFoundries）代工，格芯在美國和新加坡等地皆有設廠；另外，聯發科今年稍早也已宣布將下單給英特爾。

蔡力行表示，聯發科正致力採用「Intel 16」製程技術，這項技術非常適合生產聯發科的智慧電視和WiFi晶片。他告訴路透：「這對我們來說是很大的事業，所以這可不是開玩笑的。我也每個月親自監督進度。」蔡力行並透露，聯發科委由英特爾代工的晶片將於2024年下半年起，在英特爾位於愛爾蘭的晶圓廠生產。

蔡力行表示，未來台積電美國亞利桑那新廠開始運轉後，聯發科也將在美國投片生產，但他也提醒，要晶片業完全轉離台灣這個全球最重要的先進晶片製造重鎮，是不切實際的想法。

至於聯發科營運，蔡力行表示 ，目標是將業績增加二到三倍，但他未提出時間表。

台積電董事長劉德音上月在台灣半導體產業協會（TSIA）年會上也曾表示，由於美中和兩岸緊張情勢升溫，半導體業已面臨更嚴峻挑戰。

劉德音說，中國大陸官方近年來對境內半導體產業的推動從未停歇，美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造，全球半導體產業的競合與消長已是進行式。他期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

晶片 台積電 新加坡

上一則

不出清股票了？大賣空貝瑞進場 又買第二檔監獄股

下一則

歐9月工業生產 優於市場預期

延伸閱讀

日經：英特爾進軍晶圓代工追趕台積 具備這個優勢

日經：英特爾進軍晶圓代工追趕台積 具備這個優勢
英特爾推半導體鏈地理平衡

英特爾推半導體鏈地理平衡
獲利銳減 英特爾調降全年財測

獲利銳減 英特爾調降全年財測
英特爾下修全年獲利及營收預期 警告可能裁員

英特爾下修全年獲利及營收預期 警告可能裁員

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
10月消費者物價指數漲勢明顯減緩，整體與核心CPI升幅普遍下降，且都低於預估。(美聯社)

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

2022-11-10 11:20
特斯拉執行長馬斯克。路透

聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

2022-11-11 12:39

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已