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西藏雙11網路零售額18.8億 同比增加近三成

財經新聞組／綜合報導

根據西藏自治區商務廳消息，2022年雙十一電商購物節期間，全區實現網路零售額18.8億元（人民幣，下同，約2.66億美元），同比增長29.8%。

中新社報導，數據顯示，10月20日至11月11日期間，實物商品網路零售額17.2億元，占網上零售額的91.7%。實物商品網路零售額占比排在前三位的分別為珠寶禮品、食品酒水、家用電器，占比達到33.6%、31.6%、8.2%。

雙十一期間，西藏全區農村電商實現網路零售額5.6億元，同比下降20%左右，占全區網路零售額的29.8%。其中農產品網路零售額0.8億元，同比增長9%。此外，雙十一期間，全區直播電商實現網路零售額3.1億元，同比增長314.8%，零售量達到60.1萬件。

據西藏自治區商務廳相關負責人介紹，儘管受本輪新冠肺炎疫情影響，雙十一期間全區網路消費仍呈現線上線下結合發力、消費方式更多樣的特點，購物平台也愈加多元，直播帶貨成為網購又一主戰場，給了消費者更多選擇。

該負責人表示，下一步，西藏各級商務部門將加快落實一系列消費促進政策措施，結合實際，多措並舉恢復消費信心，提升消費政策的實效性和針對性。

通過不斷提升居民消費能力，完善城市商業體系和供需對接機制，推進縣域商業體系建設，推進農村融入現代流通體系，豐富線上線下商品、服務和消費場景等方式，有效促進全區消費提質升級。

電商 疫情 商務部

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