中企聞泰科技旗下公司 收購荷蘭半導體廠 補足電源管理晶片拼圖

安世半導體（Nexperia）收購荷蘭半導體公司Nowi。(取材自智東西)

在繼收購英國 最大晶片 廠Newport Wafer Fab（NWF）傳出可能失利消息後，中國半導體巨頭聞泰科技旗下安世半導體近日發布新聞稿指出，已於11日完成對荷蘭半導體公司Nowi的收購，該收購案將能補足安世半導體現有的電源管理晶片領域。

Nowi主要產品為能量採集電源管理晶片，該晶片可以對從環境收集到的微弱能量進行有效管理，為物聯網傳感器、電子標籤、智慧型手環等場景提供能量支持。

IT之家報導，Nowi 的電源管理IC（PMIC）結合超小的PCB封裝、超低的物料清單（BOM）成本，以及出色的平均採集性能。而在安世半導體的製造能力及其全球基礎設施強有力的加持下，Nowi 能夠加速這些解決方案的生產過程，並於2022年底、2023年初快速實現更大規模的生產及運輸。

安世半導體高管Dan Jensen表示，收購Nowi是一項具有重要戰略意義的投資 ，因為能量採集完美地補足安世半導體現有的電源管理能力，該決策意味著安世半導體現在可以為客戶的產品提供可持續的電池替代品，助力其產品快速上市。

聞泰科技近年來拓展動作頻仍。先是在2019年收購荷蘭商安世半導體，同時通過安世半導體來進行海外擴張。今年3月，安世半導體位於美國德州達拉斯的全新設計中心正式啟動，該設計中心是安世半導體在北美地區設立的第一家研發機構，主要專注於開發模擬信號轉換和電源管理 IC。據安世半導體規劃，計劃到2023年底實現在職員工數量增加到六倍；而在中德關係改善下，還將擴大在德國漢堡的投資。

此外，中國企業聞泰科技去年8月宣告，通過子公司安世半導體正式收購英國最大的晶片生產商NWF，但綜合媒體報導，英國政府今年5月據年初實施的新《國家安全和投資法》，啟動追溯性調查，並有意阻止這樁收購案。